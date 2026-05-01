Зірка "Щоденників вампіра" загруз у боргах: "Продали будинки, картини, машини"

Що сказав Єн Сомерголдер про свої борги

Після фактичного завершення акторської кар'єри актор разом із родиною опинився в борговій ямі на "восьмизначну суму". Точна цифра не була названа, але вона могла сягати 10 мільйонів доларів і більше.

Актор пояснив, що причиною проблем стали невдалий розвиток бізнесу та шахрайство.

"Я залишив надзвичайно прибуткову телевізійну кар'єру після фінансових потрясінь, спричинених створенням бізнесу, який я побудував неправильно. І через шахрайство ми з дружиною опинилися в борговій ямі на восьмизначну суму. Вибратися з такої ями дуже складно. Але ми з Ніккі зробили це", розповів він.

Розпродаж майна і вихід із кризи

За словами актора, саме завдяки дружині йому вдалося вилізти зі складної фінансової ситуації. Водночас вони продали чимало цінних речей.

"Вона справді виторгувала нас із цієї халепи, але ми продали будинки, картини, машини, годинники, все", - зазначив він.

Єн додав, що шкодує про ухвалені бізнес-рішення. Натомість він міг би спокійно жити на гроші, зароблені під час успіху в одному з найприбутковіших шоу. Вочевидь, мова йшла про серіал "Щоденники вампіра".

"Мені слід було піти на пенсію з одного з найбільших телешоу у світі, а не створювати компанії, які, можливо, ніколи мені не заплатять" - сказав він.

@enews Ian Somerhalder had some hard times when first starting his businesses Brothers Bourbon and The Absorption Company. We chatted with "The Vampire Diaries" star about his retirement from acting and pivot into the entrepreneurial world at The Beverage Forum. original sound - E! News

Чому актор покинув кар'єру

Фактично він перестав зніматися після скасування серіалу "V Wars" у 2020 році. Він пояснював своє рішення бажанням проводити більше часу з родиною.

У них з Нікі є двоє дітей - донька та син, яких вони приховують від публіки. Пара одружилася у 2015 році.

Нагадаємо, крім "Щоденників", актор знімався у серіалах "Загублені", "Таємниці Смолвіля", фільмах "Пульс" та "Життя як будинок".

Відомо, що Єн підприємництвом, зокрема проєктами сфери сталого розвитку, харчування та екології. У нього також є благодійний фонд та бренд бурбону Brother's Bond Bourbon, який він заснував з Полом Веслі.