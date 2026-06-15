Зірка нульових шокувала дивною пропозицією заможного фаната: "Я приберу Повалій"

Так, Оксана Вояж розповіла історію зі свого творчого минулого, яка досі викликає у неї неоднозначні емоції.

За словами артистки, в період її популярності один із дуже заможних та впливових чоловіків буквально засипав її дорогими пропозиціями, обіцянками та наполегливою увагою, яка з часом почала не тішити, а лякати.

Спочатку чоловік позиціонував себе як великий прихильник творчості співачки та запевняв, що готовий допомогти їй стати головною зіркою української сцени.

Проте замість розмов про музику, нові пісні чи творчі проєкти він постійно повертався до теми розкоші.

"Його нав’язливість була для мене майже як насилля. Він постійно наполягав: "Приїдь, візьми гроші", "Приїдь, я куплю тобі це", "Приїдь, я подарую те". Спочатку це були шуби, потім дорогі автомобілі, розмови про розкішне життя. І все це звучало настільки нав’язливо, що мене почало відверто лякати", - пригадує артистка.

Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

За словами Вояж, чоловік був переконаний, що майбутня зірка повинна насамперед вражати оточення дорогими речами.

"Він постійно говорив, що я повинна виглядати дорожче за інших артисток, що в мене мають бути кращі автомобілі, дорожчі шуби, найрозкішніший образ. Але я не розуміла, навіщо починати саме з цього. Якщо людина хоче допомогти артисту, то логічно спочатку говорити про пісні, кліпи, розвиток кар’єри, а не про те, як мене одягнути", - каже співачка.

Оксану дивувало й те, що проблем із зовнішнім виглядом чи сценічними образами вона ніколи не мала.

Ба більше, артистка згадує, що завжди вирізнялася яскравим стилем і сміливими сценічними рішеннями.

"У мене ніколи не було проблем з тим, як я виглядаю. Я завжди любила експериментувати, носила яскраві та сміливі костюми. Ми з чоловіком завжди працювали і могли самостійно забезпечити собі комфортне життя. Тому я не розуміла, чому людина так наполягає саме на дорогих подарунках", - розповіла вона.

Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

На той момент артистка перебувала на контракті з продюсерською компанією, і навіть її продюсеру така поведінка прихильника здавалася дивною.

"Навіть мій продюсер не розумів, чому людина, яка називає себе фанатом і хоче зробити тебе великою зіркою, починає не з музики, а з шуб та автомобілів", - зазначає співачка.

Найбільше Оксану шокувала одна фраза, яку чоловік неодноразово повторював під час спілкування.

"Він говорив: "Я приберу Повалій, а ти будеш номер один". Для мене це звучало дико. Я взагалі не розумію такого мислення. У моєму розумінні успіх приходить через талант, працю і любов слухачів, а не через чиїсь можливості чи вплив", - згадує Вояж.

Саме після цих слів співачка вирішила дізнатися більше про свого настирливого шанувальника через знайомих.

"Хотілося зрозуміти, хто ця людина і чому вона поводиться саме так. Він справді був дуже забезпеченим, мав багато бізнесів і серйозні зв’язки", - каже знаменитість.

Втім, жодні обіцянки та перспективи не переконали артистку погодитися на таку "співпрацю".

Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

"Я весь час відмовлялася. Мене це не приваблювало, а навпаки - почало напружувати. Згодом я вже просто хотіла, щоб ця історія закінчилася. І коли він зрештою зник з мого життя, я буквально зітхнула з полегшенням. Подумала: "Слава Богу, мені не потрібні такі гроші і така увага", - зізналася співачка.

Артистка додала що стала жертвою пресингу, проте вміло дала опір.

Оксана переконана, що справжній успіх неможливо купити ані грошима, ані впливовими знайомствами.

Коротка біографія Оксани Вояж

Оксана Вояж - українська співачка, поетка, композиторка, волонтерка та Заслужена артистка естрадних мистецтв України.

Завдяки глибокому оксамитовому тембру голосу її називають українською Амандою Лір.

На початку 2000-х артистка активно заявила про себе на українській сцені. Слухачі знають її за піснями "Не зі мною", "Молодша сестра", "Зима", "Кап кап", "Каштанова осінь", "Kiss me" та "Не пара".

Окрім музики, Оксана Вояж є власницею салону краси VOYAGE та авторкою конкурсу Miss Blonde Ukraine.

Також вона займається благодійністю, підтримує ЗСУ і готує до випуску п’ятий музичний альбом.