Зірка "Холостяка" зізналася, кому бажала перемоги у фіналі

Так, на запитання, кому б Юлія щиро бажала перемоги у шоу, вона відповіла без вагань.

"Анастасії", - зазначила Коренюк.

Також ексучасниця висловила власну думку щодо того, хто найменше підходить головному герою Тарасу Цимбалюку:

"На мій погляд, ніхто з тих дівчат, які залишилися, окрім Анастасії", - сказала фотографиня.

Анастасія Половинкина з Цимбалюком (фото: instagram.com/polovynkina_)

Після виходу з проєкту період адаптації для дівчини виявився емоційно складним.

За її словами, перші тижні після повернення вона фактично випала з соціального життя.

"Перші два тижні я майже не розмовляла. Проводила час із сином, намагалася відновити енергію для нього", - зізналася фотографиня.

До того ж її повернення додому припало на непрості сімейні обставини.

"Коли я повернулася, наступного дня моя свекруха потрапила до шпиталю. Я повернулася дуже вчасно, бо далі дитині просто не було б з ким залишитися. Інтуїція присутня, зрозуміють не всі", - додала Юлія.

Юля Коренюк із сином (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)

Нагадаємо, Коренюк залишила реаліті ще до завершення шостого ефіру, і її відхід не обійшовся без напруженого діалогу з головним героєм.

Перед церемонією троянд вона особисто поговорила з Тарасом Цимбалюком і пояснила, що більше не може залишатися в проєкті.

Учасниця зізналася, що гостро переживає розлуку з сином і не відчуває внутрішньої мотивації продовжувати участь у шоу.

Реакція Тараса була емоційною - він засумнівався у щирості Юлії та запідозрив, що її рішення може бути не зовсім відвертим.