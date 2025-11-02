Зірка "Холостяка" вперше стала мамою: ніжні фото з пологового

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Марина Голд поділилася радісною новиною - вона вперше стала мамою.
У своїх соцмережах Марина опублікувала серію чорно-білих фото з пологового будинку.
На світлинах - щирі емоції, підтримка чоловіка й перші миті після народження донечки.
"24.10.2025 - наша мрія здійснилась", - написала новоспечена мама, поділившись найважливішим моментом свого життя.
Шанувальники одразу засипали Марину коментарями з привітаннями та побажаннями здоров’я малюкові й батькам.
Марина Голд родом із Харкова, за фахом - косметолог.
Вона вперше заявила про себе у 12 сезоні романтичного шоу “Холостяк”, який вийшов у 2022 році.
Тоді серце головного героя, актора та підприємця Алекса Топольського, намагалися завоювати десятки учасниць, і Марина дійшла до фіналу.
Дівчина не приховувала, що справді закохалася в Алекса, проте, як зізнавалася згодом, після проєкту зрозуміла - у реальному житті він виявився зовсім іншим, ніж на екрані.
Після початку повномасштабної війни Марина переїхала до Сполучених Штатів, де зустріла своє кохання.
Її обранець - українець, який уже багато років мешкає в Америці.
Через п’ять місяців знайомства, у лютому 2025 року, коханий зробив Марині пропозицію, а вже у квітні вони влаштували романтичне весілля на березі океану.
