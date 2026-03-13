Зібрав усі медалі: українець Радь оформив фантастичний хет-трик на Паралімпіаді-2026

Вписав ім'я в історію

Ця медаль стала знаковою не лише для спортсмена, а й для всієї Паралімпіади, адже нагороди у спринті-переслідуванні цьогоріч розігрувалися вперше. Таким чином, Радь став першим в історії Ігор срібним призером у цьому виді програми.

Українець впевнено подолав кваліфікаційний бар'єр із третім результатом, мінімізувавши відставання від лідерів. У фінальному заїзді Тарас продемонстрував чудову швидкість та влучність, поступившись лише представнику Казахстану Єрболу Хамітову. Відставання українця від "золота" склало 21,5 секунди.

Окрім призера, до десятки найсильніших у цій дисципліні потрапили ще двоє представників України. Василь Кравчук та Григорій Шимко продемонстрували гідну боротьбу, фінішувавши на восьмому та дев’ятому місцях відповідно.

Повний медальний кошик

Для Радя це вже третя особиста нагорода на поточних Іграх. Тепер у його активі повний комплект медалей:

"Золото" – у класичному спринті

"Срібло" – у спринті-переслідуванні

"Бронза" – в індивідуальній гонці

Хто такий Тарас Радь

26-річний парабіатлоніст і лижник. Народився на Тернопільщині.

Займався спортом з дитинства. У 14 років після травми та зараження йому ампутували ногу нижче коліна. Попри це, спортсмен повернувся до спорту і згодом став одним із лідерів паралімпійської збірної України.

Радь – чемпіон зимових Паралімпійськіх ігор-2018 у Пхьончхані (біатлон, 12,5 км сидячи). Тоді у 18 років він був наймолодшим спортсменом збірної України на Іграх.

На Паралімпіаді-2022 у Пекіні здобув три медалі – два "срібла" та "бронзу". Також є багаторазовим призером чемпіонатів світу та України.