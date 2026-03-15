Жодного компромісу: Україна оголосила бойкот церемонії закриття Паралімпіади-2026

Рішення України та кроки організаторів

У Національному паралімпійському комітеті України (НПК) підтвердили, що українська делегація не братиме участі в урочистостях через присутність на заходах представників РФ та РБ. Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив атлетам із цих країн виступати під національною символікою, що викликало хвилю обурення в українській спортивній спільноті.

Нагадаємо, що на старті Паралімпіади Україна так само у повному складі проігнорувала церемонію відкриття. Тоді ініціативу Києва підтримали представники ще 15 країн, які також не відвідали захід.

Незважаючи на протести української сторони, організатори винесли прапор нашої держави під час церемонії. Подібний крок не виключений і на останніх урочистостях Ігор, які розпочнуться сьогодні, 15 березня о 21:30 за київським часом.

"Позиція на 100% зрозуміла"

Напередодні фінального дня український паралижник Григорій Вовчинський наголосив, що позиція команди є одностайною.

"Я думаю, що позиція наша на 100% зрозуміла. Немає слів від того, що тут відбувалося. Як тут можуть бути країни, які продовжують війну в Україні? Радість лише в тому, що нас підтримує більшість світу. Моє особисте бажання: я не хочу, щоб поруч були спортсмени з країн-вбивць", - заявив титулований атлет у коментарі "Суспільному Спорт".

Виступ України

Попри надскладну психологічну атмосферу та протести, українські паралімпійці продемонстрували високі результати. Перед завершенням Ігор в активі "синьо-жовтих" 17 нагород:

3 золоті медалі

7 срібних

7 бронзових

У неофіційному медальному заліку збірна України наразі посідає сьому сходинку. Нагадаємо, що найрезультативнішим для команди став сьомий день змагань, коли українці вибороли одразу 6 медалей у парабіатлоні.

У неділю, 15 березня, відбудуться фінали в трьох видах спорту. Україна матиме представництво у двох з них. Найбільше "синьо-жовтих" паралімпійців виступатимуть у паралижних перегонах - 17 спортсменів, тоді як Максим Гелюта змагатиметься в парагірськолижному спорті.