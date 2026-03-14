Драма на останніх метрах: Україна вигризла першу медаль у лижних гонках на Іграх-2026

Збірна України виборола дебютну нагороду в паралижних перегонах на Іграх-2026. "Синьо-жовті" посіли друге місце у змішаній естафеті, а у відкритій гонці зупинилися за крок до подіуму, програвши миті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Україна здобула срібло у змішаній естафеті

На Паралімпійських іграх-2026 відбулися змагання зі змішаної естафети у паралижних перегонах.

У гонці взяли участь десять національних команд, серед яких була і збірна України.

Українську команду представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

Кожен учасник мав подолати дистанцію 2,5 км, після чого передати естафету наступному спортсмену.

Перший етап для України провів Павло Баль. Він утримувався у боротьбі за призові позиції та передав естафету третім, поступившись представнику Німеччини 25,1 секунди.

На другому етапі виступив Тарас Радь. Українець зумів ліквідувати відставання від лідерів і навіть вивести команду на перше місце, створивши відрив у 29 секунд від найближчого переслідувача.

Олександра Кононова на третьому відрізку дистанції зберегла лідерство для України.

Завершувала гонку Людмила Ляшенко, яка після половини свого етапу залишалася першою, однак на заключних метрах дистанції втратила перемогу і фінішувала другою.

Результати змішаної естафети

Паралімпіада-2026. Паралижні перегони (змішана естафета)

США - 23:24.2 Україна - +12.5 Китай - +32.3

Ця нагорода стала для України першою на Паралімпіаді-2026 у паралижному спорті.

До цього українські спортсмени піднімалися на подіум лише у змаганнях з парабіатлону.

Українці ледь не здобули ще одну медаль в естафеті

Також на Іграх відбулася відкрита естафета з паралижних перегонів, у якій виступили 12 команд.

Формат гонки передбачав участь спортсменів усіх трьох класів - сидячи, стоячи та з порушенням зору.

Україну у цій дисципліні представляли Дмитро Суярко, Василь Кравчук, Григорій Вовчинський та Серафим Драгун.

Суярко на стартовому етапі показав найкращий результат і передав естафету Кравчуку на першій позиції.

Проте на своєму відрізку Кравчук втратив кілька місць і передав естафету Вовчинському вже п'ятим.

Григорій Вовчинський зумів покращити позицію команди, піднявши її на четверте місце перед заключним етапом.

Серафим Драгун до останніх метрів дистанції боровся за бронзову медаль, але програв норвезькому спортсмену лише дві десяті секунди.

Результати відкритої естафети

Паралімпіада-2026. Паралижні перегони (відкрита естафета)