Жива скрипка, вогонь і драма: як виступив головний фаворит "Євробачення-2026"

22:55 12.05.2026 Вт
2 хв
Представники Фінляндії влаштували емоційний перформанс з потужним вокалом та живим звучанням
aimg Сюзанна Аль Маріді
Жива скрипка, вогонь і драма: як виступив головний фаворит "Євробачення-2026" Linda Lampenius та Pete Parkkonen (фото: facebook.com.lindabravalampenius4)
Одним із головних фаворитів "Євробачення-2026" стала Фінляндія. Країну представляє дует Linda Lampenius та Pete Parkkonen із піснею "Liekinheitin", який у першому півфіналі підкорив сцену Відня емоційно-драматичним номером.

РБК-Україна розповідає, яким був виступ головних претендентів на перемогу в конкурсі.

Що відомо про представників Фінляндії

Лінда Лампеніус - фінська та шведська скрипалька, яка розпочала музичний шлях ще у дитинстві. Уже в юному віці вона гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією у складі оркестру Helsinki Junior Strings.

Пете Паркконен здобув популярність після участі у шоу Idols. Відтоді співак випустив кілька альбомів та закріпив за собою репутацію одного з найвідоміших фінських поп- і соул-виконавців.

Дует переміг у національному відборі UMK 2026, який відбувся 28 лютого у Тампере. Після релізу "Liekinheitin" очолила офіційний фінський музичний чарт та стала одним із найуспішніших треків сезону.

Жива скрипка, вогонь і драма: як виступив головний фаворит &quot;Євробачення-2026&quot;Пете та Лінда (фото: facebook.com.lindabravalampenius6)

Яким був виступ Фінляндії на "Євробаченні-2026"

Пісня "Liekinheitin", назва якої перекладається як "Вогнемет", поєднує елементи попу, року та класичної музики. У тексті йдеться про палкі, токсичні та емоційно виснажливі стосунки.

Співак постав на сцені в темному атласному костюмі, а його партнерка-скрипалька - у сріблястій сукні із сяючим камінням в зоні топу та довгих чоботах в тон.

Пара виступала під номером 7. Їхній виступ став одним найемоційніших у першому півфіналі. Постановка поєднала енергію року, класичну витонченість та вогняні ефекти.

Фінляндія на "Євробаченні-2026" (скриншоти)

Пете вразив емоційним вокалом, а Лінда - живою грою на скрипці, яка додавала драматизму та глибини. Як повідомлялося раніше, Європейський мовний союз зробив виняток і дозволив артистці виконувати партію наживо прямо на сцені конкурсу.

До слова, саме представникам Фінляндії прогнозують перемогу у першому півфіналі та загалом у конкурсі.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: трансляція "Євробачення", офіційний сайт конкурсу та Eurovisionworld.

Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай