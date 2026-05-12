Живая скрипка, огонь и драма: как выступил главный фаворит "Евровидения-2026"

22:55 12.05.2026 Вт
2 мин
Представители Финляндии устроили эмоциональный перформанс с мощным вокалом и живым звучанием
aimg Сюзанна Аль Мариди
Живая скрипка, огонь и драма: как выступил главный фаворит "Евровидения-2026" Linda Lampenius и Pete Parkkonen (фото: facebook.com.lindabravalampenius4)
Одним из главных фаворитов "Евровидения-2026" стала Финляндия. Страну представляет дуэт Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней "Liekinheitin", который в первом полуфинале покорил сцену Вены эмоционально-драматическим номером.

РБК-Украина рассказывает, каким было выступление главных претендентов на победу в конкурсе.

Что известно о представителях Финляндии

Линда Лампениус - финская и шведская скрипачка, которая начала музыкальный путь еще в детстве. Уже в юном возрасте она гастролировала по Северной Америке, Европе и Азии в составе оркестра Helsinki Junior Strings.

Пете Паркконен получил известность после участия в шоу Idols. С тех пор певец выпустил несколько альбомов и закрепил за собой репутацию одного из самых известных финских поп- и соул-исполнителей.

Дуэт победил в национальном отборе UMK 2026, который состоялся 28 февраля в Тампере. После релиза "Liekinheitin" возглавила официальный финский музыкальный чарт и стала одним из самых успешных треков сезона.

Живая скрипка, огонь и драма: как выступил главный фаворит &quot;Евровидения-2026&quot;Пете и Линда (фото: facebook.com.lindabravalampenius6)

Каким было выступление Финляндии на "Евровидении-2026"

Песня "Liekinheitin", название которой переводится как "Огнемет", сочетает элементы попа, рока и классической музыки. В тексте говорится о жарких, токсичных и эмоционально изнурительных отношениях.

Певец появился на сцене в темном атласном костюме, а его партнерша-скрипачка - в серебристом платье с сияющими камнями в зоне топа и длинных сапогах в тон.

Пара выступала под номером 7. Их выступление стало одним из самых эмоциональных в первом полуфинале. Постановка соединила энергию рока, классическую утонченность и огненные эффекты.

Финляндия на "Евровидении-2026" (скриншоты)

Пете поразил эмоциональным вокалом, а Линда - живой игрой на скрипке, которая добавляла драматизма и глубины. Как сообщалось ранее, Европейский вещательный союз сделал исключение и позволил артистке исполнять партию вживую прямо на сцене конкурса.

К слову, именно представителям Финляндии прогнозируют победу в первом полуфинале и вообще в конкурсе.

При написании материала были использованы такие источники: трансляция "Евровидения", официальный сайт конкурса и Eurovisionworld.

Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
