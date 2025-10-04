ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Жирона" з шедевром Ваната здобула першу перемогу в Ла Лізі: відео диво-голу українця

Субота 04 жовтня 2025 19:19
UA EN RU
"Жирона" з шедевром Ваната здобула першу перемогу в Ла Лізі: відео диво-голу українця Фото: Владислав Ванат вдруге забив у Іспанії (x.com/gironafc)
Автор: Андрій Костенко

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат вдруге відзначився в чемпіонаті Іспанії. Його гол став справжнім шедевром та приніс команді першу перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 8-й тур

"Жирона" – "Валенсія" – 2:1

Голи: Ванат, 18, Мартінес, 63 – Лопес, 57

Деталі матчу

"Жирона" підходила до гри з "Валенсією" останньою командою поточного розіграшу Ла Ліги. Маючи в активі лише три нічиї, вона не здобула жодної перемоги в турнірі.

З трьох українців у складі каталонського клубу, до заявки потрапив лише один – Ванат. Голкіпер Владислав Крапивцов зараз перебуває в Чилі, де у складі збірної України U-20 бере участь у чемпіонаті світу. А Віктор Циганков все ще травмований.

Ванат вийшов у стартовому складі "Жирони" і відкрив рахунок вже на 18-й хвилині. Гол вийшов справді шедевральним. Українець обіграв суперника та з-за меж штрафного майданчика пробив чітко у дев'ятку воріт "Валенсії".

Це був другий гол нападника за нову команду. Він дозволив господарям поля піти на перерву, маючи перевагу в рахунку.

Раділи прихильники каталонців до 57-ї хвилини, коли "Валенсія" зрівняла рахунок зусиллями Дієго Лопеса.

Втім дуже швидко у воротах гостей опинився другий м'яч: цього разу за "Жирону" забив Арнау Мартінес.

Ванат зіграв у матчі 68 хвилин, після чого поступився місцем на полі Крістіану Стуані.

"Жирона" в кінці зустрічі перейшла в глуху оборону. На 80-й хвилині залишилась у меншості: другу жовту отримав Іван Мартін. Але у нервовій кінцівці каталонці все ж встояли.

&quot;Жирона&quot; з шедевром Ваната здобула першу перемогу в Ла Лізі: відео диво-голу українця

Владислав Ванат святкує гол (фото: x.com/gironafc)

Що означає результат для "Жирони"

Перша перемога дозволила каталонцям набрати 6 очок та не лише залишити останній рядок у таблиці, а й підскочти аж на 16-ту сходинку. Втім, результат поки проміжний, адже тур ще не закінчився.

Щодо Ваната, українець провів за "Жирону" 5-й матч, у якому відзначився 2-м голом. Наразі він найкращий бомбардир команди у сезоні.

Раніше ми повідомили, що "Шахтар" зробив заяву про поїздку свого футболіста до Росії.

Також читайте про те, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат Іспанії
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим