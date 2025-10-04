"Жирона" з шедевром Ваната здобула першу перемогу в Ла Лізі: відео диво-голу українця

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат вдруге відзначився в чемпіонаті Іспанії. Його гол став справжнім шедевром та приніс команді першу перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 8-й тур

"Жирона" – "Валенсія" – 2:1

Голи: Ванат, 18, Мартінес, 63 – Лопес, 57

Деталі матчу

"Жирона" підходила до гри з "Валенсією" останньою командою поточного розіграшу Ла Ліги. Маючи в активі лише три нічиї, вона не здобула жодної перемоги в турнірі.

З трьох українців у складі каталонського клубу, до заявки потрапив лише один – Ванат. Голкіпер Владислав Крапивцов зараз перебуває в Чилі, де у складі збірної України U-20 бере участь у чемпіонаті світу. А Віктор Циганков все ще травмований.

Ванат вийшов у стартовому складі "Жирони" і відкрив рахунок вже на 18-й хвилині. Гол вийшов справді шедевральним. Українець обіграв суперника та з-за меж штрафного майданчика пробив чітко у дев'ятку воріт "Валенсії".

Це був другий гол нападника за нову команду. Він дозволив господарям поля піти на перерву, маючи перевагу в рахунку.

Раділи прихильники каталонців до 57-ї хвилини, коли "Валенсія" зрівняла рахунок зусиллями Дієго Лопеса.

Втім дуже швидко у воротах гостей опинився другий м'яч: цього разу за "Жирону" забив Арнау Мартінес.

Ванат зіграв у матчі 68 хвилин, після чого поступився місцем на полі Крістіану Стуані.

"Жирона" в кінці зустрічі перейшла в глуху оборону. На 80-й хвилині залишилась у меншості: другу жовту отримав Іван Мартін. Але у нервовій кінцівці каталонці все ж встояли.

Владислав Ванат святкує гол (фото: x.com/gironafc)

Що означає результат для "Жирони"

Перша перемога дозволила каталонцям набрати 6 очок та не лише залишити останній рядок у таблиці, а й підскочти аж на 16-ту сходинку. Втім, результат поки проміжний, адже тур ще не закінчився.

Щодо Ваната, українець провів за "Жирону" 5-й матч, у якому відзначився 2-м голом. Наразі він найкращий бомбардир команди у сезоні.