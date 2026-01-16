Жеребкування Ліги конференцій: з ким може зіграти Шахтар у 1/8 фіналу

Шлях "Шахтаря" у євровесну

За підсумками основного раунду турніру команда під керівництвом Турана продемонструвала високий результат, набравши 13 залікових пунктів.

Шоста позиція у турнірній таблиці дозволила "гірникам" уникнути стадії стикових матчів (1/16 фіналу) і кваліфікуватися одразу до наступного етапу.

Натомість київське "Динамо" припинило боротьбу на євроарені, фінішувавши на 27-му місці з 6 очками.

Згідно з регламентом УЄФА, донецький клуб розпочне свої виступи у плей-офф 12 березня, а матч-відповідь проведе 19 березня.

Свого конкретного суперника "Шахтар" дізнається під час жеребкування 27 лютого, коли визначаться переможці попереднього раунду.

Фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 запланований на 27 травня 2026 року та відбудеться в німецькому Лейпцигу.

Потенційні суперники українського клубу

На стадії 1/8 фіналу "гірники" зустрінуться з переможцем однієї з двох пар, що сформувалися за підсумками сьогоднішнього жеребкування. На місце в суперниках української команди претендують:

Переможець пари КуПС (Фінляндія) - "Лех" (Польща);

(Фінляндія) - (Польща); Переможець пари "Шкендія" (Північна Македонія) - "Самсунспор" (Туреччина).

Також на ці команди в ієрархії посіву претендує іспанське "Райо Вальєкано".

Повні результати жеребкування 1/16 фіналу

Стикові матчі пройдуть 19 та 26 лютого. У цій стадії візьмуть участь команди, що посіли місця з 9-го по 24-те.

Найбільш статусними протистояннями обіцяють стати зустрічі італійської "Фіорентини" та англійського "Крістал Пелес".

Усі пари 1/16 фіналу: