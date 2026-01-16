Жеребкування Ліги конференцій: з ким може зіграти Шахтар у 1/8 фіналу

У Ньоні визначили пари першого раунду плей-оф Ліги конференцій. Донецький "Шахтар", який завдяки успішному виступу на загальному етапі забезпечив собі місце в 1/8 фіналу, отримав перелік можливих опонентів.
Про результати жеребкування - повідомляє РБК-Україна.
За підсумками основного раунду турніру команда під керівництвом Турана продемонструвала високий результат, набравши 13 залікових пунктів.
Шоста позиція у турнірній таблиці дозволила "гірникам" уникнути стадії стикових матчів (1/16 фіналу) і кваліфікуватися одразу до наступного етапу.
Натомість київське "Динамо" припинило боротьбу на євроарені, фінішувавши на 27-му місці з 6 очками.
Згідно з регламентом УЄФА, донецький клуб розпочне свої виступи у плей-офф 12 березня, а матч-відповідь проведе 19 березня.
Свого конкретного суперника "Шахтар" дізнається під час жеребкування 27 лютого, коли визначаться переможці попереднього раунду.
Фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 запланований на 27 травня 2026 року та відбудеться в німецькому Лейпцигу.
На стадії 1/8 фіналу "гірники" зустрінуться з переможцем однієї з двох пар, що сформувалися за підсумками сьогоднішнього жеребкування. На місце в суперниках української команди претендують:
Також на ці команди в ієрархії посіву претендує іспанське "Райо Вальєкано".
Стикові матчі пройдуть 19 та 26 лютого. У цій стадії візьмуть участь команди, що посіли місця з 9-го по 24-те.
Найбільш статусними протистояннями обіцяють стати зустрічі італійської "Фіорентини" та англійського "Крістал Пелес".
Раніше ми повідомляли, що яку ціну встановила "Рома" за українського форварда Артема Довбика.
Також читайте, які клуби АПЛ цікавляться українцем Олександром Зінченком.