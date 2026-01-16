UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Жеребкування Ліги конференцій: з ким може зіграти Шахтар у 1/8 фіналу

ФК "Шахтар" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Катерина Урсатій

У Ньоні визначили пари першого раунду плей-оф Ліги конференцій. Донецький "Шахтар", який завдяки успішному виступу на загальному етапі забезпечив собі місце в 1/8 фіналу, отримав перелік можливих опонентів.

Про результати жеребкування - повідомляє РБК-Україна.

Шлях "Шахтаря" у євровесну

За підсумками основного раунду турніру команда під керівництвом Турана продемонструвала високий результат, набравши 13 залікових пунктів.

Шоста позиція у турнірній таблиці дозволила "гірникам" уникнути стадії стикових матчів (1/16 фіналу) і кваліфікуватися одразу до наступного етапу.

Натомість київське "Динамо" припинило боротьбу на євроарені, фінішувавши на 27-му місці з 6 очками.

Згідно з регламентом УЄФА, донецький клуб розпочне свої виступи у плей-офф 12 березня, а матч-відповідь проведе 19 березня.

Свого конкретного суперника "Шахтар" дізнається під час жеребкування 27 лютого, коли визначаться переможці попереднього раунду.

Фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 запланований на 27 травня 2026 року та відбудеться в німецькому Лейпцигу.

Потенційні суперники українського клубу

На стадії 1/8 фіналу "гірники" зустрінуться з переможцем однієї з двох пар, що сформувалися за підсумками сьогоднішнього жеребкування. На місце в суперниках української команди претендують:

  • Переможець пари КуПС (Фінляндія) - "Лех" (Польща);
  • Переможець пари "Шкендія" (Північна Македонія) - "Самсунспор" (Туреччина).

Також на ці команди в ієрархії посіву претендує іспанське "Райо Вальєкано".

Повні результати жеребкування 1/16 фіналу

Стикові матчі пройдуть 19 та 26 лютого. У цій стадії візьмуть участь команди, що посіли місця з 9-го по 24-те.

Найбільш статусними протистояннями обіцяють стати зустрічі італійської "Фіорентини" та англійського "Крістал Пелес".

Усі пари 1/16 фіналу:

  • "Ягеллонія" (Польща) - "Фіорентина" (Италія)
  • "Зрінські" (Боснія і Герцеговина) - "Крістал Пелес" (Англія)
  • "Ноа" (Вірменія) - "АЗ Алкмаар" (Нідерланди)
  • "Омонія" (Кіпр) - "Рієка" (Хорватія)
  • "Дріта" (Косово) - "Целє" (Словенія)
  • "КуПС" (Фінляндія) - "Лех" (Польща)
  • "Шкендія" (Північна Македонія) - "Самсунспор" (Туреччина)
  • "Сігма" (Чехія) - "Лозанна" (Швейцарія)
Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарФутбол