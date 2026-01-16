RU

Жеребьевка Лиги конференций: с кем может сыграть Шахтер в 1/8 финала

ФК "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Екатерина Урсатий

В Ньоне определили пары первого раунда плей-офф Лиги конференций. Донецкий "Шахтер", который благодаря успешному выступлению на общем этапе обеспечил себе место в 1/8 финала, получил перечень возможных оппонентов.

О результатах жеребьевки - сообщает РБК-Украина.

Путь "Шахтера" в евровесну

По итогам основного раунда турнира команда под руководством Турана продемонстрировала высокий результат, набрав 13 зачетных пунктов.

Шестая позиция в турнирной таблице позволила "горнякам" избежать стадии стыковых матчей (1/16 финала) и квалифицироваться сразу в следующий этап.

Зато киевское "Динамо" прекратило борьбу на евроарене, финишировав на 27-м месте с 6 очками.

Согласно регламенту УЕФА, донецкий клуб начнет свои выступления в плей-офф 12 марта, а ответный матч проведет 19 марта.

Своего конкретного соперника "Шахтер" узнает во время жеребьевки 27 февраля, когда определятся победители предварительного раунда.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 запланирован на 27 мая 2026 года и состоится в немецком Лейпциге.

Потенциальные соперники украинского клуба

На стадии 1/8 финала "горняки" встретятся с победителем одной из двух пар, сформировавшихся по итогам сегодняшней жеребьевки. На место в соперниках украинской команды претендуют:

  • Победитель пары КуПС (Финляндия) - "Лех" (Польша);
  • Победитель пары "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция).

Также на эти команды в иерархии посева претендует испанское "Райо Вальекано".

Полные результаты жеребьевки 1/16 финала

Стыковые матчи пройдут 19 и 26 февраля. В этой стадии примут участие команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Наиболее статусными противостояниями обещают стать встречи итальянской "Фиорентины" и английского "Кристал Пэлас".

Все пары 1/16 финала:

  • "Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия)
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Кристал Пэлас" (Англия)
  • "Ноа" (Армения) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
  • "Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия)
  • "Дрита" (Косово) - "Целе" (Словения)
  • "КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша)
  • "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция)
  • "Сигма" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария)
