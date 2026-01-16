ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Жеребкування Ліги конференцій: з ким може зіграти Шахтар у 1/8 фіналу

П'ятниця 16 січня 2026 16:31
UA EN RU
Жеребкування Ліги конференцій: з ким може зіграти Шахтар у 1/8 фіналу ФК "Шахтар" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Катерина Урсатій

У Ньоні визначили пари першого раунду плей-оф Ліги конференцій. Донецький "Шахтар", який завдяки успішному виступу на загальному етапі забезпечив собі місце в 1/8 фіналу, отримав перелік можливих опонентів.

Про результати жеребкування - повідомляє РБК-Україна.

Шлях "Шахтаря" у євровесну

За підсумками основного раунду турніру команда під керівництвом Турана продемонструвала високий результат, набравши 13 залікових пунктів.

Шоста позиція у турнірній таблиці дозволила "гірникам" уникнути стадії стикових матчів (1/16 фіналу) і кваліфікуватися одразу до наступного етапу.

Натомість київське "Динамо" припинило боротьбу на євроарені, фінішувавши на 27-му місці з 6 очками.

Згідно з регламентом УЄФА, донецький клуб розпочне свої виступи у плей-офф 12 березня, а матч-відповідь проведе 19 березня.

Свого конкретного суперника "Шахтар" дізнається під час жеребкування 27 лютого, коли визначаться переможці попереднього раунду.

Фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 запланований на 27 травня 2026 року та відбудеться в німецькому Лейпцигу.

Потенційні суперники українського клубу

На стадії 1/8 фіналу "гірники" зустрінуться з переможцем однієї з двох пар, що сформувалися за підсумками сьогоднішнього жеребкування. На місце в суперниках української команди претендують:

  • Переможець пари КуПС (Фінляндія) - "Лех" (Польща);
  • Переможець пари "Шкендія" (Північна Македонія) - "Самсунспор" (Туреччина).

Також на ці команди в ієрархії посіву претендує іспанське "Райо Вальєкано".

Повні результати жеребкування 1/16 фіналу

Стикові матчі пройдуть 19 та 26 лютого. У цій стадії візьмуть участь команди, що посіли місця з 9-го по 24-те.

Найбільш статусними протистояннями обіцяють стати зустрічі італійської "Фіорентини" та англійського "Крістал Пелес".

Усі пари 1/16 фіналу:

  • "Ягеллонія" (Польща) - "Фіорентина" (Италія)
  • "Зрінські" (Боснія і Герцеговина) - "Крістал Пелес" (Англія)
  • "Ноа" (Вірменія) - "АЗ Алкмаар" (Нідерланди)
  • "Омонія" (Кіпр) - "Рієка" (Хорватія)
  • "Дріта" (Косово) - "Целє" (Словенія)
  • "КуПС" (Фінляндія) - "Лех" (Польща)
  • "Шкендія" (Північна Македонія) - "Самсунспор" (Туреччина)
  • "Сігма" (Чехія) - "Лозанна" (Швейцарія)

Раніше ми повідомляли, що яку ціну встановила "Рома" за українського форварда Артема Довбика.

Також читайте, які клуби АПЛ цікавляться українцем Олександром Зінченком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Футбол
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу