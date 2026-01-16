Жеребкування Ліги конференцій: з ким може зіграти Шахтар у 1/8 фіналу
У Ньоні визначили пари першого раунду плей-оф Ліги конференцій. Донецький "Шахтар", який завдяки успішному виступу на загальному етапі забезпечив собі місце в 1/8 фіналу, отримав перелік можливих опонентів.
Про результати жеребкування - повідомляє РБК-Україна.
Шлях "Шахтаря" у євровесну
За підсумками основного раунду турніру команда під керівництвом Турана продемонструвала високий результат, набравши 13 залікових пунктів.
Шоста позиція у турнірній таблиці дозволила "гірникам" уникнути стадії стикових матчів (1/16 фіналу) і кваліфікуватися одразу до наступного етапу.
Натомість київське "Динамо" припинило боротьбу на євроарені, фінішувавши на 27-му місці з 6 очками.
Згідно з регламентом УЄФА, донецький клуб розпочне свої виступи у плей-офф 12 березня, а матч-відповідь проведе 19 березня.
Свого конкретного суперника "Шахтар" дізнається під час жеребкування 27 лютого, коли визначаться переможці попереднього раунду.
Фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 запланований на 27 травня 2026 року та відбудеться в німецькому Лейпцигу.
Потенційні суперники українського клубу
На стадії 1/8 фіналу "гірники" зустрінуться з переможцем однієї з двох пар, що сформувалися за підсумками сьогоднішнього жеребкування. На місце в суперниках української команди претендують:
- Переможець пари КуПС (Фінляндія) - "Лех" (Польща);
- Переможець пари "Шкендія" (Північна Македонія) - "Самсунспор" (Туреччина).
Також на ці команди в ієрархії посіву претендує іспанське "Райо Вальєкано".
Повні результати жеребкування 1/16 фіналу
Стикові матчі пройдуть 19 та 26 лютого. У цій стадії візьмуть участь команди, що посіли місця з 9-го по 24-те.
Найбільш статусними протистояннями обіцяють стати зустрічі італійської "Фіорентини" та англійського "Крістал Пелес".
Усі пари 1/16 фіналу:
- "Ягеллонія" (Польща) - "Фіорентина" (Италія)
- "Зрінські" (Боснія і Герцеговина) - "Крістал Пелес" (Англія)
- "Ноа" (Вірменія) - "АЗ Алкмаар" (Нідерланди)
- "Омонія" (Кіпр) - "Рієка" (Хорватія)
- "Дріта" (Косово) - "Целє" (Словенія)
- "КуПС" (Фінляндія) - "Лех" (Польща)
- "Шкендія" (Північна Македонія) - "Самсунспор" (Туреччина)
- "Сігма" (Чехія) - "Лозанна" (Швейцарія)
