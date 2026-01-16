Жеребьевка Лиги конференций: с кем может сыграть Шахтер в 1/8 финала
В Ньоне определили пары первого раунда плей-офф Лиги конференций. Донецкий "Шахтер", который благодаря успешному выступлению на общем этапе обеспечил себе место в 1/8 финала, получил перечень возможных оппонентов.
Путь "Шахтера" в евровесну
По итогам основного раунда турнира команда под руководством Турана продемонстрировала высокий результат, набрав 13 зачетных пунктов.
Шестая позиция в турнирной таблице позволила "горнякам" избежать стадии стыковых матчей (1/16 финала) и квалифицироваться сразу в следующий этап.
Зато киевское "Динамо" прекратило борьбу на евроарене, финишировав на 27-м месте с 6 очками.
Согласно регламенту УЕФА, донецкий клуб начнет свои выступления в плей-офф 12 марта, а ответный матч проведет 19 марта.
Своего конкретного соперника "Шахтер" узнает во время жеребьевки 27 февраля, когда определятся победители предварительного раунда.
Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 запланирован на 27 мая 2026 года и состоится в немецком Лейпциге.
Потенциальные соперники украинского клуба
На стадии 1/8 финала "горняки" встретятся с победителем одной из двух пар, сформировавшихся по итогам сегодняшней жеребьевки. На место в соперниках украинской команды претендуют:
- Победитель пары КуПС (Финляндия) - "Лех" (Польша);
- Победитель пары "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция).
Также на эти команды в иерархии посева претендует испанское "Райо Вальекано".
Полные результаты жеребьевки 1/16 финала
Стыковые матчи пройдут 19 и 26 февраля. В этой стадии примут участие команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
Наиболее статусными противостояниями обещают стать встречи итальянской "Фиорентины" и английского "Кристал Пэлас".
Все пары 1/16 финала:
- "Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия)
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Кристал Пэлас" (Англия)
- "Ноа" (Армения) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
- "Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия)
- "Дрита" (Косово) - "Целе" (Словения)
- "КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша)
- "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция)
- "Сигма" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария)
