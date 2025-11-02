Жахливе зіткнення в НХЛ: захисник "Торонто" опинився у лікарні (відео)

З льоду – до лікарні

Інцидент стався за 11 хвилин до фінальної сирени, коли Мічков на швидкості врізався у спину Танева. Унаслідок удару голова канадця різко відкинулася назад, після чого він впав і залишився лежати обличчям донизу.

Медики одразу з'явилися на майданчику, зафіксували гравцю шию та винесли його з арени на ношах. Після цього хокеїста доставили до місцевої лікарні у Філадельфії для проходження медичного обстеження.

Перший матч після струсу мозку

Це була перша гра Танева після струсу мозку, якого він зазнав 21 жовтня у матчі проти "Нью-Джерсі Девілз". Через цю травму захисник пропустив чотири поєдинки поспіль.

Хокейні оглядачі зазначають, що Танев міг занадто рано повернутися на лід після струсу мозку, прагнучи допомогти команді, яка наразі не демонструє стабільних результатів.

До моменту зіткнення Танев устиг відзначитися результативною передачею на Джейка Маккейба, який забив другий гол "Торонто" у зустрічі.

Росіянин Мічков за цей епізод отримав 2 хвилини штрафу за атаку суперника, що не володів шайбою.

Гра завершилася з рахунком 5:2 на користь "Торонто".

Реакція тренера і стан гравця

Головний тренер "Торонто" Крейг Берубе повідомив журналістам, що захисник перебуває під наглядом лікарів.

"Кріс проходить обстеження у лікарні. Він пересувається самостійно. Скоро дізнаємося, що з ним і чи повернеться він додому з нами. Не виключено, що йому доведеться провести певний час у лікарні", - зазначив наставник.

Не єдиний випадок за день

Випадок із Таневим став другим подібним інцидентом у лізі за один день.

У одному з попередніх матчів захисник "Сан-Хосе Шаркс" Тімоті Лільєгрен також отримав травму: шайба влучила йому в голову, коли він сидів на лаві запасних.