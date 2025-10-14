"Жахлива якість". Джамала рознесла пісні для нацвідбору на Євробачення-2026 (відео)

Що сказала Джамала про пісні учасників нацвідбору

Музична продюсерка цьогорічного відбору висловила незадоволення якістю композицій, які їй надіслали.

"Ну як можна прислати пісню, яка просто мє-мє-мє? Можна щось заспівати, щоб було видно, що це пісня на міжнародний конкурс? Мене тупо розриває. Ви ж хочете бути артистами. Ви ж орієнтуєтеся на щось, бачите телебачення, ютуб", - зазначила вона.

Артистка додала, що була шокована якістю деяких демозаписів.

"Так не можна до себе ставитися. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, інтонування. Просто немає за що оку зачепитися. Так ми слона не продамо. Мені хочеться, щоб всі зараз щось подумали", - заявила вона.

За словами Джамали, в багатьох піснях бракує ідеї та контексту, хоча серед надісланих матеріалів траплялися і непогані.

"Ключове - ви це робите не просто для себе. Мало того, що ти хочеш вийти красивий та охайний завжди, треба ще якийсь контекст, розуміння. Бо таке понасилали… Я просто не знаю, з якої ви взагалі країни і який у вас контекст, вибачте. Я просто в ауті від того, що почула. Не всі. Я частково прослуховую багато демок і вже обрала, але треба більше і якісніше", - поділилася вона.

Що відомо про нацвідбір на Євробачення-2026

Прийом заявок на участь у Нацвідборі-2026 стартував у вересні та триватиме до 27 жовтня. Фінал відбудеться у лютому 2026 року у форматі великого концерту.

Подати заявку на участь можуть як сольні виконавці, так і гурти, у складі яких не більше шести осіб. Переможця визначатимуть за результатами голосування глядачів і журі.

Музичною продюсеркою цьогорічного конкурсу стала Джамала, яка раніше закликала претендентів сміливо експериментувати.