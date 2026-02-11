"Здійснилася мрія". Віктор Павлік та Катерина Репяхова купили квартиру 4-річному сину (фото)

Навіщо Павліки купили квартиру синові

Про купівлю нерухомості Катерина повідомила в сториз, опублікувавши фото помешкання. За її словами, це здійснення давньої мрії та важлива інвестиція у майбутнє сина.

"Здійснилася моя мрія. Його старт - наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє", - розповіла дружина артиста.

Катерина Репяхова показала квартиру для сина (скриншот)

Наразі квартира без ремонту, але подружжя активно шукає дизайнера інтер'єру, щоб зробити простір стильним та придатним до життя.

Після завершення планують житло здавати, вочевидь, аби нерухомість не просто чекала свого часу, а працювала як інвестиція.

Судячи зі слів Репяхової, це не просто вигідне фінансове рішення, а й символ стабільності та турботи про майбутнє дитини.

"Насправді це дуже важлива подія в моєму особистому житті. Я до цього дуже прагнула, йшла. Це робота не одного дня... Це історія про таку більш стабільність, спокій, впевненість у завтрашньому дні. І, звісно, про величезну віру в майбутнє нашої країни", - пояснила Катерина.

Павлік з дружиною здаватимуть квартиру, яку купили сину (скриншот)

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка

Нагадаємо, артист був одружений чотири рази. У першому шлюбі з Лідією народився син Олександр, який нині мешкає у США. Друга дружина, Світлана, подарувала артисту доньку Христину.

З Ларисою Созаєвою у Павліка народився син Павло. У серпні 2020 року родина пережила важку втрату - 21-річний хлопець помер після боротьби з онкологією.

З Катериною співак офіційно одружився 29 травня 2020 року. А вже 15 червня 2021 року у подружжя народився син Михайло. Блогерка зізнавалася, що мріяла про другу дитину, але поки це питання відклали.