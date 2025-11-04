Збірна України визначила склад на Францію та Ісландію: хто отримав шанс від Реброва

Дебютанти та повернення лідерів

До основного списку потрапили 25 гравців, серед яких два новачки: воротар "Полісся" Євгеній Волинець і захисник "Трабзонспора" Арсеній Батагов.

Після відновлення від травм до збірної повернулися вінгер Віктор Циганков і нападник Роман Яремчук. Також уперше за два роки виклик отримав захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який цього сезону демонструє результативну гру - 4 голи та 4 асисти у 16 матчах.

До складу повернувся і фланговий півзахисник "Трабзонспора" Олександр Зубков, тоді як Владислав Велетень цього разу опинився у резервному списку.

Повний склад збірної України

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва - "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олег Очеретько ("Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Резерв: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі - "Динамо"), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина ("Шахтар"), Олександр Назаренко, Владислав Велетень ("Полісся").

Матчі, що вирішать долю відбору

Україна проведе два заключні поєдинки кваліфікації у листопаді:

13 листопада - проти Франції на виїзді;

16 листопада - вдома проти Ісландії.

Після чотирьох турів команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу 2026 року.