Збірна України визначила склад на Францію та Ісландію: хто отримав шанс від Реброва

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначив склад команди на листопадові поєдинки кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Франції та Ісландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
До основного списку потрапили 25 гравців, серед яких два новачки: воротар "Полісся" Євгеній Волинець і захисник "Трабзонспора" Арсеній Батагов.
Після відновлення від травм до збірної повернулися вінгер Віктор Циганков і нападник Роман Яремчук. Також уперше за два роки виклик отримав захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який цього сезону демонструє результативну гру - 4 голи та 4 асисти у 16 матчах.
До складу повернувся і фланговий півзахисник "Трабзонспора" Олександр Зубков, тоді як Владислав Велетень цього разу опинився у резервному списку.
Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").
Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина).
Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва - "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олег Очеретько ("Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).
Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).
Резерв: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі - "Динамо"), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина ("Шахтар"), Олександр Назаренко, Владислав Велетень ("Полісся").
Україна проведе два заключні поєдинки кваліфікації у листопаді:
Після чотирьох турів команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу 2026 року.
Також ми писали, що Андрій Ярмоленко зробив заяву про конфлікт із Шовковським.
Крім того, дивіться, як виглядає нова форма збірної України на ЧС-2026.