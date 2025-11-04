Сборная Украины определила состав на Францию и Исландию: кто получил шанс от Реброва

Дебютанты и возвращение лидеров

В основной список попали 25 игроков, среди которых два новичка: вратарь "Полесья" Евгений Волынец и защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов.

После восстановления от травм в сборную вернулись вингер Виктор Цыганков и нападающий Роман Яремчук. Также впервые за два года вызов получил защитник "Динамо" Александр Караваев, который в этом сезоне демонстрирует результативную игру - 4 гола и 4 ассиста в 16 матчах.

В состав вернулся и фланговый полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков, тогда как Владислав Великан на этот раз оказался в резервном списке.

Полный состав сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Александр Караваев ("Динамо"), Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Олег Очеретько ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).

Резерв: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо"), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина ("Шахтер"), Александр Назаренко, Владислав Великан ("Полесье").

Матчи, которые решат судьбу отбора

Украина проведет два заключительных поединка квалификации в ноябре:

13 ноября - против Франции на выезде;

16 ноября - дома против Исландии.

После четырех туров команда Сергея Реброва продолжает борьбу за выход на чемпионат мира 2026 года.