UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Залишила зірок позаду: Онофрійчук сенсаційно випередила чемпіонку світу та здобула "золото"

20:38 29.03.2026 Нд
2 хв
Лише одна гімнастка змогла перетнути межу у 30 балів. І це була не фаворитка турніру
aimg Катерина Урсатій
Таїсія Онофрійчук (фото: Getty Images)

Українська грація Таїсія Онофрійчук стала найкращою в особистому багатоборстві на стартовому етапі Кубка світу в Болгарії. Спортсменка показала неймовірну стабільність та випередила лідерок світового рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Читайте також: Українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики: їй всього 17 років

Шлях до перемоги та ключові оцінки

Змагання в Софії відкрили міжнародний сезон елітної серії турнірів. Доля медалей у багатоборстві вирішувалася за сумою чотирьох дисциплін: обруча, м’яча, булав та стрічки.

Онофрійчук захопила лідерство вже у перший день, ставши єдиною гімнасткою, яка отримала оцінку понад 30 балів за одну вправу (30.250).

Виступ з обручем приніс українці 29.650 бала. У наступних видах програми Таїсія закріпила успіх: вправа з м’ячем була оцінена у 28.500 бала, а вихід зі стрічкою приніс 28.200 бала.

В обох останніх дисциплінах українка показала другий результат у кваліфікації, що дозволило їй утримати першу сходинку загального заліку.

Конкуренція з болгарськими та італійськими зірками

У підсумковому протоколі Онофрійчук набрала 116.600 бала, випередивши найближчу переслідувачку - болгарку Стиляну Ніколову (116.200) - на 0.4 бала.

Трійку призерок замкнула титулована італійка Софія Раффаеллі, чий результат склав 115.700 бала.

Ще одна представниця України Поліна Каріка завершила змагання на 15-му місці (106.950 бала). Її найкращий виступ зафіксовано у вправах з обручем, за які вона отримала 28.450 бала.

Результати Кубка світу (Софія). Багатоборство:

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) - 116.600
  2. Стиляна Ніколова (Болгарія) - 116.200
  3. Софія Раффаелі (Італія) - 115.700

...

  • 15.Поліна Каріка (Україна) - 106.950

Історичний контекст та плани на фінали

Для Онофрійчук це друге "золото" у кар'єрі на рівні етапів Кубка світу в особистій першості. Примітно, що її дебютний тріумф також відбувся у Софії у 2025 році.

Після того успіху вона ставала призеркою етапів у Баку та Мілані, здобуваючи "срібло" та "бронзу".

Українські вболівальники можуть розраховувати на поповнення медальної скарбнички вже завтра.

За результатами виступів Таїсія Онофрійчук кваліфікувалася до всіх чотирьох фіналів в окремих видах.

Поліна Каріка перебуває у статусі першої запасної у фіналі з обручем. Вирішальні виступи відбудуться у понеділок, 30 березня.

Раніше ми повідомили про перехід чемпіона Європи Радомира Стельмаха до складу збірної Німеччини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна