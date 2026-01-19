Загадкова суперниця: з ким Світоліна зіграє в наступному матчі Australian Open

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна отримала наступну опонентку на Australian Open-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
У матчі 1/32 фіналу Світоліна зустрінеться з представницею Польщі – Ліндою Клімовічовою.
Лінда – четверта ракетка своєї країни, а в світовому рейтингу перебуває на 134-му місці. Вона потрапила до основної сітки турніру через кваліфікацію, де спочатку здолала двох австралійок – Стефані Вебб (WTA 652) та Лізетт Кабреру (WTA 276), а у фіналі відбору – Гретту Міннен (WTA 123) з Бельгії.
У першому раунді основної сітки Клімовічова здобула перемогу над британкою Франческою Джонс (WTA 71). Матч завершився достроково: за рахунку 6:2, 3:2 на користь польки Джонс відмовилася від продовження гри через травму ноги.
Польська тенісистка вперше в кар'єрі грає в основній сітці турніру Grand Slam. Раніше Світоліна та Клімовічова між собою не зустрічалися.
Світоліна (WTA 12) розпочала виступи на турнірі з упевненої перемоги над іспанкою Крістіною Букшою – 6:3, 6:1.
Перша ракетка України проводить свій 13-й Australian Open у кар'єрі. На турнірі вона тричі виходила до чвертьфіналу – у 21018, 2019 та 2025 роках.
