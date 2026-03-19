"Забрехався хлопець". Приходько рознесла Винника за поведінку під час війни

16:11 19.03.2026 Чт
3 хв
Співачка різко висловилася про колегу та пояснила, чому не боїться хейту у свій бік
aimg Сюзанна Аль Маріді
Приходько та Винник (колаж: РБК-Україна)

Українська співачка Анастасія Приходько відверто прокоментувала хвилю критики навколо Олега Винника. Вона пояснила, яких помилок припустився артист та чому сама не стикається з хейтом, попри різкі висловлювання.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказала Приходько про хейт навколо Винника

За словами артистки, він припустився кількох помилок після виїзду за кордон під час війни.

"Він дуже багато зайвого наговорив і про танки, які хотів купити й щось не купив. Там багато всього. Коли він там посилав нам ковток свіжого повітря з Берліна. Це треба бути круглим ідіотом, щоб таке робити", - заявила вона.

Анастасія дала зрозуміти, що заради грошей співак спокійно перейшов на російську мову.

"Коли він зрозумів, що українською мовою не може залучити аудиторію в Берліні, він перейшов на російську, це шах і мат", - зазначила вона.

Саме це стало однією з причин, чому Винник втратив прихильність в Україні.

"Люди дуже не люблять зради, а тим більше українці. Вони її не прощають. Тим більше якщо ти чоловік. Розумієте, це все люди спостерігають", - пояснила вона.

На думку зірки, Винник негарно вчинив з публікою, яка ним захоплювався. Ба більше, він забрехався.

"Це ж твої шанувальники, вони ж спиралися на тебе. Ти просто кинув їх. Люди відчувають фальш. Забрехався хлопець, і це погано. Ти поїхав - тихенько сиди. Але є така тенденція в українців - похвалитися, у мене ж вийшло", - сказала вона.

Приходько розкритикувала Винника (фото: РБК-Україна)

Про хейт навколо себе

Анастасія зізналася, що отримує багато критки на свою адресу, але цього не боїться.

"Мені багато чого прилітає, і я думаю, після цього інтерв'ю теж прилетить. Я цього не боюся з однієї простої причини - я відповідаю за свої слова", - сказала вона.

Вона пояснила, що завжди була на боці України і залишається з народом.

"Я приїхала сюди у момент революції. Як громадянка своєї країни я не могла вчинити інакше. І я залишаюся з народом України", - пояснила Приходько.

Приходько наголосила, що підтримує всю країну без винятків.

"Не говорю поганого на львів'ян, на Донецьк, Луганськ. Ми - одна велика країна. Тому я підтримую всіх, зараз усім погано. Немає жодної людини в нашій країні, якій би не було погано", - додала вона.

