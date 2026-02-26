UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Забарний іде далі, а Трубін вилітає: результати божевільної ночі у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)
Автор: Катерина Урсатій

У середу, 25 лютого, завершилася стадія 1/16 фіналу головного єврокубка. Вечір подарував драматичну розв'язку в Італії, виліт останніх українців та напружене протистояння грандів у Парижі та Турині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати мачів.

Читайте такаож: Шок перед мундіалем: тренер головної сенсації відбору ЧС-2026 несподівано подав у відставку

Драма у Бергамо: "Аталанта" шокує "Боруссію" на останніх секундах

Програма ігрового дня розпочалася з сенсаційного перфомансу в Італії. Попри поразку 0:2 у першій зустрічі, "Аталанта" зуміла нівелювати перевагу дортмундської "Боруссії".

Господарі приголомшили суперника вже на 5-й хвилині зусиллями Скамакки, а під завісу першого тайму Дзаппакоста подвоїв рахунок.

У другій половині гри Пашалич довів справу до розгромних 3:0.

Хоча Адеємі один м'яч відіграв, повернувши рівність за сумою двох матчів, німецький клуб не втримав нічию.

На 90+8-й хвилині Самарджич бездоганно реалізував пенальті, вивівши бергамасків до 1/8 фіналу без овертаймів.

Фіаско українців: "Бенфіка" з Трубіним знову поступається "Реалу"

Лісабонська "Бенфіка" припинила боротьбу в турнірі. Анатолій Трубін з'явився у стартовому складі "орлів", тоді як Георгій Судаков провів увесь поєдинок у резерві.

Португальці першими вийшли вперед після точного удару Рафи Сілви на 14-й хвилині, проте радощі були короткими - вже за мить Чуамені відновив паритет.

Долю путівки до наступного раунду вирішив лідер мадридців Вінісіус Жуніор.

Скориставшись помилкою захисту лісабонців на 80-й хвилині, бразилець встановив остаточний рахунок - 2:1 на користь "вершкових" (3:1 за сумою двох ігор).

Тріумф ПСЖ та "трилер" у Турині

У паралельних матчах паризький ПСЖ зумів вибити "Монако".

Попри те, що Ілля Забарний залишився на лаві запасних парижан, його команда вистояла у непростому поєдинку.

"Монегаски" вели у рахунку, але вилучення Кулібалі у другому таймі стало фатальним. Голи Маркіньйоса та Кварацхелії дозволили ПСЖ пройти далі.

Найбільш напруженим виявилося протистояння "Ювентуса" та "Галатасарая". Після розгромних 2:5 у першій грі, туринці здійснили неймовірне, забивши тричі в основний час.

Попри вилучення Келлі на початку другого тайму, підопічні Лучано Спаллетті перевели гру в овертайми, де наразі триває боротьба за вихід далі.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/16 фіналу. Матчі-відповіді

  • "Аталанта" (Італія) - "Боруссія" Д (Німеччина) - 4:1 (перша гра 0:2)
  • "Реал" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія) - 2:1 (перша гра 1:0)
  • ПСЖ (Франція) - "Монако" (Франція) - 2:2 (перша гра 3:2)
  • "Ювентус" (Італія) - "Галатасарай" (Туреччина) - 3:0 (триває додатковий час)
Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол