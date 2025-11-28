Юрій Ткач несподівано заспівав хіт "Не п’яна - закохана" і підкорив мережу вокалом (відео)

Юрій Ткач переспівав хіт "Не п’яна - закохана"

Артист знявся у новому кліпі співачки Alena Omargalieva на пісню "Не п’яна - закохана", де перевтілився у харизматичного бармена.

Глядачів вразила не лише акторська гра Ткача, а й його вокальні здібності.

Після прем’єри відеороботи Юрій поділився у своїх соцмережах бекстейдж-кадрами зі зйомок.

На відео комік акомпанує собі на піаніно, спочатку виконуючи хіт Омаргалієвої, а згодом несподівано переходить на легендарну композицію Елтона Джона "Sorry Seems To Be The Hardest Word".

Така імпровізація, щирість і гарний настрій миттєво підкорили його підписників.

Нічого собі

Молодець, я в шоці. Талант Юра

Браво. Трішечки шокований, бо Ткач не тільки гарний актор, а ще й співак чудовий

Неймовірний перехід. Світ має це почути

Неперевершений Юрій! Чудовий земляк з Дніпра!

Тим часом пісня "Не п’яна - закохана" продовжує стрімко набирати популярність не лише в Україні, а й за кордоном.

Раніше трек виконавиці потрапив до світового чарту Shazam, посівши 112 сходинку у рейтингу Top 200 Global.

Крім того, композиція очолила "Топ-100 в Україні" на платформі Apple Music та "Топ-50 (Україна) на Spotify.

Відомо, що пісню "Не п’яна - закохана" співачка записала за участю фольклорного ансамблю "Кралиця".

Саме це надало треку особливого звучання, завдяки якому він швидко став вірусним у соцмережах.

У TikTok під композицію з’явився окремий тренд, який уже набирає мільйони переглядів.