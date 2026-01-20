YUNA 2026 оголосила лонглист претендентів і запровадила нову номінацію

Церемонія нагородження YUNA 2026 відбудеться 15 квітня 2026 року у столичному Палаці "Україна".

Як зазначають організатори, референс-лист сформовано відповідно до чинного регламенту премії.

Він охоплює релізи українських артистів, які виходили в період з 1 січня до 31 грудня 2025 року - з урахуванням ротацій на радіо, появи в ефірах телеканалів та публікацій на стрімінгових платформах.

Також повідомляється, що у грудні минулого року оргкомітет спільно з Експертною радою YUNA оновили регламент і розширили склад журі - до голосування долучилися нові представники музичної індустрії.

Нова номінація YUNA 2026

Цьогоріч премія також оголосила про нововведення: YUNA збільшила кількість категорій, додавши нову номінацію - "Найкраща нова версія". У ній змагатимуться кавер-версії, які були випущені протягом 2025 року.

За задумом організаторів, нова категорія має підкреслити зв’язок між музичними поколіннями та відзначити сучасне переосмислення знакових українських пісень минулого.

Референс-лист у номінації "Найкраща пісня": хто серед претендентів

Одним із найбільших і найобговорюваніших списків традиційно став референс-лист у категорії "Найкраща пісня".

До нього потрапили як артисти з найбільшою популярністю в чартах, так і нові імена, які активно заявляли про себе протягом року.

Серед претендентів - 100лиця, ADAM & SASHA NOROVA, Alena Omargalieva (а також її колаборації з MamaRika і “Кралицею”), ANGY KREYDA, ASHYK & Тоні Браско, BRYANGIN, CHEEV, Chico & Qatoshi, DIBROVA, DISCOMAN, Domiy, DOROFEEVA (включно з дуетом із POSITIFF), DOVI та Drevo.

Також у референсі фігурують FIЇNKA, Golubenko, GROSU (разом із Don Maron), IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI, Ivan NAVI, Jamala та Jerry Heil - як із сольними треками, так і у спільній роботі з MONATIK, Євгеном Хмарою та YARMAK.

Окремо в списку присутні KADNAY, Kalush Orchestra, а також гурт kavabanga Depo kolibri, який упродовж року відзначився кількома релізами.

Крім того, серед кандидатів на нагороду - KAZKA, KHAYAT, Klavdia Petrivna, KOLA, Kozak Siromaha & 93 ОМБР “Холодний Яр”, KREMENTSOVA, Lazanovskyi I RIDNYI, Liya Li, LOMIY, MamaRika, Marshroot, Maryna Krut, Max Barskih, MC PCIX & Арсен the Люпен, MELOVIN та його дует із Lama, а також MOLODI (включно зі спільною піснею з Машею Кондратенко).

До переліку також потрапили MONATIK і його колаборації з DOROFEEVA, KAZKA та KOLA, Nikow, Ostap Drivko, paashee, Parfeniuk (та спільний трек із Максимом Бородіним), PATSYKI Z FRANEKA, Pivovarov Prod & PTASHKIN & MLB, POSITIFF, ROXOLANA & Michelle Andrade, SAMCHUK (разом із BURLA та MOSE), SHERSTIUK, SHUMEI, SKOFKA, Souljust, STASYA & SUROV, Stukalo, SWOIIA (разом із ALEKSEEV), TARABAROVA, TAYANNA та TESLENKO.

Серед інших артистів і проєктів, які опинилися в референс-листі, - The Вуса & Ziferblat & Артем Пивоваров, The Вуса & Даша Астафʼєва, Лєра Мандзюк, Ірина Білик, Артем Пивоваров, The Вуса & Степан Гіга & Ветерани Космічних Військ, Вася Харизма, Артем Пивоваров, The Кум & Віталій Каменюченко, TVORCHI, VARASH (у тому числі у дуеті з DOVI), Victoria Niro, Viva Viktoria, VOLKANOV, VOLODYMYR DANTES, Wellboy, YAKTAK, YARMAK, Ziferblat, ZLATA OGNEVICH (включно з фітом із CHEEV), а також Zwyntar.

Також у списку номінантів зазначені Анна Трінчер, Білий Бо, Богдан Пришляк, Вікторія Василівна & Халамандра, Віталій Козловський, Влад Булах, ДАВНЯ КАЗКА, Жадан і Собаки & Курган і Агрегат, ІВО БОБУЛ & ZHANNET, Ірина Білик, Ірина Федишин, Концертний Дозор, Максим Бородін (разом із alyona alyona), Марина і компанія, Марія Бурмака, Маша Кондратенко & Міша Крупін, Михаїл Брунський, Міша Крупін, Настя Балог, Настя Борщ & Шугар, Наталія Могилевська, Не ждали, Нікіта Кісельов (у тому числі разом із iSKra), Океан Ельзи, Олена Тополя & Edgar Ti, Оля Полякова, Оля Цибульська, ОЧІ В ОЧІ, Роман Ващук, РуханкоМен, Святослав Вакарчук (разом із SHUMEI), СКАЙ, Тіна Кароль (включно з дуетом із SadSvit), Томмі Версетті & Тася, Христина Панасюк, Шугар та його фіт з IVAN LIULENOV.

Повний референс-лист претендентів у всіх номінаціях доступний на офіційному сайті YUNA.