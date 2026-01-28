Юлія Левченко здобула "золото" на першому турнірі сезону-2026

Українська легкоатлетка Юлія Левченко успішно відкрила міжнародний сезон 2026 року. На змаганнях у німецькому Коттбусі українка продемонструвала високий рівень підготовки та піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Старт зимового сезону на Internationales Springer-Meeting став для Левченко переможним. Українка розпочала виступи з позначки 1.75 м, яку, як і наступну висоту 1.80 м, подолала без жодної помилки.
Стабільність Юлії стала ключовим фактором у боротьбі з потужними опонентками, серед яких була призерка світової першості Ліа Апостоловські.
Переломним моментом змагань стала висота 1.88 м. Поки конкурентки припускалися помилок, Левченко продовжувала "чисту" серію, підкорюючи планку з першої спроби.
Це дозволило їй гарантувати собі місце у трійці найкращих разом із німецькими стрибунками Б'янкою Стіхлінг та Імке Оннен.
Боротьба за лідерство загострилася на висоті 1.91 м. Юлія та господарка сектору Імке Оннен подолали її з першої спроби, тоді як Стіхлінг вибула з боротьби, забравши бронзову нагороду.
Долю титулу вирішила планка на позначці 1.94 м. Левченко виявилася єдиною спортсменкою, якій підкорилася ця висота, що і зафіксувало її підсумкову перемогу.
Нагадаємо, що минулий рік став для Юлії періодом повернення до еліти: вона знову підкорила двометрову висоту та зупинилася за крок від медалей на чемпіонаті світу, посівши п'яте місце.
Нинішній успіх у Німеччині підтверджує амбіції українки на поточний змагальний цикл.
