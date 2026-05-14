Головна » Розваги » Шоу бізнес

Їй пророкують місце в топ-5: зірка з Австралії чуттєво виступила на "Євробаченні"

23:13 14.05.2026 Чт
2 хв
Співачка підготувала емоційну пісню та особливий номер
aimg Поліна Кузенко
Їй пророкують місце в топ-5: зірка з Австралії чуттєво виступила на "Євробаченні" Австралія на "Євробаченні" (фото: instagram.com/deltagoodrem)
У другому напівфіналі на сцені "Євробачення" виступила співачка Delta Goodrem, яка представила Австралію. На думку букмекерів, зірці "світить" місце у п'ятірці фіналістів.

Як виступила Австралія на "Євробаченні", розповідає РБК-Україна.

Що відомо про виступ Австралії

Delta Goodrem - одна з найвідоміших артисток країни, яку в Австралії давно вважають справжньою поп-іконою.

Австралія бере участь у "Євробаченні" з 2015 року. Спочатку країну запросили як спеціального гостя через величезну популярність конкурсу серед австралійських глядачів та багаторічні трансляції шоу на каналі SBS. Згодом Австралія фактично стала постійною учасницею конкурсу, попри те, що географічно знаходиться дуже далеко від Європи.

Цього року країна зробила ставку на велику зірку. Delta Goodrem продала понад 9 мільйонів альбомів. Свій перший контракт вона підписала ще у 15 років, а справжній прорив стався після виходу альбому "Innocent Eyes", який увійшов до числа найуспішніших релізів в історії Австралії.

Окрім музики, артистка активно знімається у кіно та серіалах, була тренеркою "The Voice Australia" і навіть грала у мюзиклі "Cats".

Виступ Delta Goodrem

Конкурсна пісня "Eclipse" це масштабна поп-балада з кінематографічним звучанням. У композиції співачка використовує космічні метафори, парад планет, зорі та сонячне затемнення як символ моменту, коли двоє людей настільки сильно закохуються, що "світ ніби зупиняється лише для них".

Австралія на "Євробаченні" (скриншоти)

Фани "Євробачення" називали виступ Австралії одним із найемоційніших. Ну а букмекери впевнено "тримають" для зірки місце в топ-5.

LELÈKA зізналася, як опинилася у психлікарні в Німеччині

Суворі правила "Євробачення", які заборонено порушувати

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес