"Я написав йому листа". Красюк вперше розповів про причини припинення співпраці з Усиком

Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика – Олександр Красюк розповів про причини розриву багаторічної співпраці з українським боксером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю промоутера YouTube-каналу Okay Eva.
За словами Красюка, саме він ініціював припинення співпраці після 12 років спільної роботи.
"Це я завершив співпрацю з Усиком. Я написав йому листа – не е-мейлом, не телефоном, а фізичного листа", - зізнався промоутер.
Він наголосив, що контракт між ними закінчився ще перед боєм з Ентоні Джошуа у 2021 році. Надалі вони працювали без юридичних зобов'язань, "на братерських засадах".
"Він потребував моєї роботи, я потребував його як спортсмена. Ми зробили хорошу справу разом. Але все має кінець".
Красюк визнав, що не підтримував рішення Усика виходити на повторний поєдинок із британцем Даніелем Дюбуа.
"На той момент він досяг усього. Поєдинок з Дюбуа не приносив таких грошей, як з Ф'юрі чи Джошуа, а ризик був високий і невиправданий. Дюбуа – молодий бегемот, з бетонною головою. Один удар – і все, що будувалося 12 років, могло зникнути".
Промоутер підкреслив, що не впливав на рішення команди і не хотів брати на себе відповідальність за те, до чого не мав стосунку.
"Я був антагоністом цього рішення. Тому сказав: "Саню, якщо я залишусь, буду проти течії – це лише завадить тобі. А я завжди працював, щоб ти досягав результату".
У своєму листі до Усика Красюк попрощався тепло:
"Санічка, я довічно залишусь промоутером дворазового абсолютного чемпіона, а тобі бажаю стати триразовим", - написав він.
Зазначимо, що партнерство між Усиком і компанією K2 Promotions під керівництвом Красюка тривало з 2013 року, коли після золотої Олімпіади в Лондоні-2012 українець перейшов у професіонали. Разом вони пройшли шлях від дебюту на профі-рингу до абсолютного чемпіонства одразу у двох вагових категоріях.
Після розставання боксер продовжив виступи з іншою командою, тоді як Красюк залишився одним із найвідоміших українських промоутерів у світі боксу.
