"Втратили 80 мільйонів доларів": РФ зруйнувала сімейний бізнес родини Камалії

Так, у ніч проти 14 травня, бізнес-центр, який належить Камалії та її чоловіку, пакистанському мільярдеру Мохаммаду Захуру, опинився під ворожим ударом.

За словами співачки, обстріл завдав серйозних руйнувань.

На опублікованих кадрах видно вибиті вікна, пошкоджені приміщення, уламки скла та розтрощені меблі всередині бізнес-центру.

"У ніч із 13 на 14 травня російські окупанти "привітали" нас із Захуром по-своєму - ударом по нашому бізнес-центру. По будівлі, де щодня працювали люди. По місцю, яке було частиною нашого життя багато років. Від 2014 року моя сім’я дуже багато втратила. Багато втратила у Луганську, на Донеччині, в Одесі. Але ось чергова наша втрата на 80 мільйонів доларів, але ми не здаємося", - сказала співачка.

Камалія показала наслідки прильоту по її сімейному бізнесу (скріншот)

Камалія зазначила, що збитки для родини є дуже великими. Водночас для неї найважливіше те, що внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав.

Співачка наголосила, що попри втрати вони з чоловіком не планують зупиняти допомогу Україні.

За її словами, Захур від початку повномасштабної війни підтримує українських військових і цивільних, які постраждали через російську агресію.

"Захур від перших днів повномасштабної війни допомагає Україні, українським захисникам і людям, які постраждали від війни. Я також завжди була і залишаюся поруч із нашими військовими, волонтерами, дітьми та родинами, які потребують підтримки. Але жодні ракети, вибухи чи руйнування не змусять нас мовчати, боятися або зупинитися", - підсумувала Камалія.

Обстріл Києва 14 травня

У ніч та вранці 14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.

У Дарницькому районі після влучання ракети Х-101 обвалився під’їзд житлового будинку.

Повідомлялося про зниклих безвісти та загиблих, серед яких були діти. Пошкодження також фіксували у Голосіївському, Святошинському, Оболонському та Дніпровському районах столиці.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ту ніч РФ запустила по Україні 56 балістичних, аеробалістичних і крилатих ракет, а також 675 безпілотників. Основною ціллю атаки був Київ.