Колишній Камалії зізнався, чому не хоче український паспорт: "Я пішов нормальним шляхом"

Колишній чоловік співачки Камалії, бізнесмен Мохаммад Захур, відверто пояснив, чому не прагне отримати українське громадянство. Також він розповів, чи зможуть його молодші доньки отримати паспорт нашої країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Захур сказав в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Яке громадянство у доньок Камалії та Захура, та чому він не хоче український паспорт

Співачка та її колишній-мільярдер виховують двох спільних донечок - Арабеллу та Мірабеллу. Дівчата навчалися у британській школі, але влітку цього року Камалія забрала їх в Україну.

"У них британське (громадянство). Але вони можуть мати українське, у будь-який момент. Вони тут народилися", - розповів Захур.

"Мені здається, британський паспорт зручніший. Тому ми йшли цим шляхом", - додав він.

Колишній чоловік Камалії (скріншот)

У самого Захура також немає українського громадянства. І виявилося, що бажання стати громадянином нашої країни у нього не було.

"Мені здається, пакистанське громадянство не з найкращих. І потім до нього додати ще й українське, яке, я вважаю, не найбільш затребуване. Тому я пішов нормальним шляхом, "passport of convenience" - так називаємо паспорт для зручності", - пояснив він.

Мільярдер отримав британське громадянство ще у 2007 році. Він там мешкав, там у нього був завод, але все одно літав до Камалії в Україну. Це не дуже подобалося співачці, але, пояснює Захур, так він "заробляв" собі паспорт.

Хто такий Мохаммед Захур

Захур - пакистанський бізнесмен, який народився 1 серпня 1955 року в Карачі. Навчався у Донецьку, куди приїхав ще у 70-х роках за студентською програмою. Саме в Україні почав свою кар’єру та бізнес.

Мохаммед був одружений з Камалією. Вони познайомилися на початку 2000-х, а у 2003 році одружилися. У пари дві доньки-близнючки, Арабелла та Мірабелла (народилися у 2013 році).

Пара довгий час вважалася однією з найяскравіших в українському шоу-бізнесі. Камалія часто підкреслювала, що чоловік підтримував її кар’єру співачки й активно займався благодійністю разом із нею. У 2024 році стало відомо, що подружжя розлучилося.