"Все, чого я хочу…": лікар розкрив останнє бажання Мірчі Луческу перед смертю

Прохання, що шокувало лікарів

Навіть у критичному стані, перебуваючи під пильним наглядом медиків, Луческу відмовлявся думати про спокій. Його відданість футболу виявилася сильнішою за страх смерті. Лікар згадує, що тренер був абсолютно щирим і примиреним зі своєю долею.

"У якийсь момент він сказав мені: "Пане професоре, все, чого я хочу – це померти на футбольному полі". Я відчував, що він каже це серйозно. Йому було боляче від того, що він перебуває в палаті, а не на стадіоні. Там було все його життя", - зізнався Драгош Вінеряну.

За словами медика, Луческу постійно наполягав на одному: "Відпустіть мене на матч". Він жив футболом і виховував цілі покоління, залишаючись справжнім "диригентом" гри до самого кінця.

Хроніка фатальних днів

Мірча Луческу потрапив до лікарні прямо з робочого місця – зі зборів національної команди Румунії. Хвороба розвивалася стрімко:

29 березня. Тренер знепритомнів під час наради з футболістами перед грою зі Словаччиною.

10 днів у лікарні. Під час перебування у стаціонарі легендарний фахівець переніс інфаркт.

5 квітня. Стан здоров'я різко погіршився, його терміново перевели до реанімації.

7 квітня. Серце великого тренера зупинилося.

Остання шана легенді

Сьогодні, у п'ятницю 10 квітня, Мірчу Луческу поховають на цвинтарі Беллу в Бухаресті. Раніше тисячі людей прийшли до "Арени Націонале", щоб віддати останню шану тренеру, який змінив історію не лише румунського, а й українського футболу.

Для вболівальників "Шахтаря" та "Динамо" він назавжди залишиться символом епохи великих перемог та безмежної любові до своєї справи.