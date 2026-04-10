"Все, чего я хочу...": врач раскрыл последнее желание Мирчи Луческу перед смертью

Просьба, которая шокировала врачей

Даже в критическом состоянии, находясь под пристальным наблюдением медиков, Луческу отказывался думать о покое. Его преданность футболу оказалась сильнее страха смерти. Врач вспоминает, что тренер был абсолютно искренним и примиренным со своей судьбой.

"В какой-то момент он сказал мне: "Господин профессор, все, чего я хочу - это умереть на футбольном поле". Я чувствовал, что он говорит это серьезно. Ему было больно от того, что он находится в палате, а не на стадионе. Там была вся его жизнь", - признался Драгош Винеряну.

По словам медика, Луческу постоянно настаивал на одном: "Отпустите меня на матч". Он жил футболом и воспитывал целые поколения, оставаясь настоящим "дирижером" игры до самого конца.

Хроника роковых дней

Мирча Луческу попал в больницу прямо с рабочего места - со сборов национальной команды Румынии. Болезнь развивалась стремительно:

29 марта. Тренер потерял сознание во время совещания с футболистами перед игрой со Словакией.

10 дней в больнице. Во время пребывания в стационаре легендарный специалист перенес инфаркт.

5 апреля. Состояние здоровья резко ухудшилось, его срочно перевели в реанимацию.

7 апреля. Сердце великого тренера остановилось.

Последняя дань уважения легенде

Сегодня, в пятницу 10 апреля, Мирчу Луческу похоронят на кладбище Беллу в Бухаресте. Ранее тысячи людей пришли к "Арене Национале", чтобы отдать последнюю дань уважения тренеру, который изменил историю не только румынского, но и украинского футбола.

Для болельщиков "Шахтера" и "Динамо" он навсегда останется символом эпохи великих побед и безграничной любви к своему делу.