Вирішальний тиждень збірної України у відборі на ЧС-2026: детальний розклад підготовки та матчів

Початок збору та підкріплення

Підготовка до матчів з Францією (13 листопада, Париж) та Ісландією (16 листопада, Варшава) розпочалася в понеділок, 10-го числа. У цей день до команди прибувають перші футболісти – гравці, що виступають в УПЛ.

В останню мить Сергій Ребров довикликав ще одного виконавця – вінгера столичного "Динамо" Назара Волошина. У початковому варіанті він перебував у резерві.

Це третя зміна в команді, відтоді, як тренерський штаб оголосив список викликаних гравців. Раніше травмованих захисника Арсенія Батагова з турецького "Трабзонспора" та хавбека "Динамо" Володимира Бражка замінили Тарас Михавко ("Динамо") та Єгор Назарина ("Шахтар") відповідно.

Чи зіграє Довбик

Перед початком збору неприємна новина прийшла з Італії, де в матчі місцевого чемпіонату травмувався форвард "Роми" Артем Довбик.

За інформацією італійського спортивного порталу Sportmediaset, обстеження виявило в нападника пошкодження сухожилля прямого м'яза лівого стегна і на відновлення йому знадобиться 4-6 тижнів. Таким чином, він точно не зможе допомогти збірній.

Проте офіційної інформації про стан футболіста та його неучасть у матчах із табору національної команди наразі не надходило. Як і про заміну його іншим футболістом.

Станом на зараз оновлений склад національної команди перед матчами з Францією та Ісландією виглядає так.

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар"), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – "Динамо"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар"), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок (усі – "Динамо"), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – "Полісся"), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, ("Шахтар").

План підготовки та матчів

10 листопада гравці чемпіонату України приїжджають до польського Жешува, звідки летять до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

12 листопада на стадіоні "Парк де Пренс" пройдуть традиційні передматчеві заходи. О 19:00 за київським часом розпочнеться прес-конференція Сергія Реброва та одного з його футболістів, а о 19:30 – тренування "синьо-жовтих" на полі арени.

13 листопада, о 21:45 за київським часом розпочнеться матч Франція – Україна.

Із Парижа до Варшави наша команда планує перелетіти по обіді 14 листопада. Уже наступного дня на стадіоні "Легія" пройде прес-конференція Сергія Реброва та одного з його гравців (початок – о 18:45 за київським часом). Відкрите тренування "синьо-жовтих" відбудеться того ж дня о 19:15.

16 листопада, о 19:00 за Києвом – початок гри Україна – Ісландія.