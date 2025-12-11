Виннику прямо в очі сказали, як його називають українці: реакцію потрібно бачити (відео)

Як Винник почув, ким його називають українці

Під час розмови журналістка РБК-Україна Юлія Гаюк спитала, чи можуть організатори концертів свідомо не кликати Винника на виступи в Україну через скандали навколо нього.

"Про мене пишуть, що я скандальний артист. В якому скандалі мене хоч хтось бачив?" - заявив співак.

У відповідь на це журналістка просто в очі сказала Виннику, що багато хто називає його зрадником. Артиста це ошелешило.

"Чому зрадник? В чому зрадник? У тому, що до війни, ніхто не знав про ці всі благодійності й таке інше? Скільки всього було! Я взагалі людина така: ліва рука зробила, права це не бачить у хорошому сенсі. Якщо в цьому зрадник, обзивайте мене, як хочете. Звичайно це образливо", - визнав Винник.

"Я не вважаю себе зрадником і ніколи в житті не буду вважати. Зрадники - не я, а зрадники ті, які на тому боці, переходять на той бік. Я ніколи не відрікався від своєї країни, а навпаки роблю все, що я можу зробити. Якщо це зрадник, будь ласка, називайте мене", - додав він.

Винник і Таюне (скріншот)

Після цього Олег розповів, що живе у Німеччині вже 25 років, вільно спілкується німецькою та працював у найбільших мюзиклах.

"Я в цьому зрадник? У тому, що ще коли мою країну ніхто не знав, як Україну, а я вже у 2003 році тримав свій прапор і преса вже це опублікувала? Сьогодні це все настільки упереджено. Але мені здається, що не через це мене так називають, а через те, що хтось пускає цей хейт пускає і люди чіпляються за це все. Прозріння буде", - сказав Винник.

А Таюне, яка також була обурена словами про те, що українці називають її чоловіка зрадником, поділилася власною думкою про хейт навколо нього.

"Олег конкурент, він сильно яскрава людина. На ньому і заробляли, і досі заробляють. Але в саму Україну Олег вніс немаленьку частинку себе і творчості, яку ніхто не помітив. За весь час існування Олега Винника хоч хтось ну хоч якось? У ті часи всім народні, заслужені, всім все давали. Він не для цього працює, але ніхто за Олега нічого не сказав хорошого. Ні разу. Якщо тільки висміяли", - заявила обраниця співака.

"І мені образливо за те, що стільки талановитих українських людей так недооцінюють? А потім, я знаю, повірте мені, будуть книжки писати. І зараз розписують про Олега дисертації як про феномен. Повірте мені, згадайте, прийдете і скажете мені, скільки потім напишуть про нього", - також сказала вона.

Дивіться реакцію Винника на слова про зрадника з 2:34:10.