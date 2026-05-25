"Він військовослужбовець": Христина Соловій вперше розповіла про свого коханого (відео)

Що відомо про обранця Соловій

Так, артистка вже рік мешкає у Києві. У столиці вона разом зі своїм обранцем.

"Вже рік, та як я там. Це такий нарешті мій простір. В мене там є кіт. В мене там є коханий чоловік. Я там щаслива", - зізналася співачка.

Втім, говорити про свого обранця Христина не хоче. Зірка старанно "ховає" коханого, адже має чіткі переконання.

"Мені не хочеться просто хвалитися своїм щастям зараз. І навіть зараз, коли я говорю про свого чоловіка і про своє кохання з цими сяючими очима, я розумію, що це будуть дивитися жінки, які своїх чоловіків давно не бачили. Або які своїх чоловіків втратили", - пояснила Соловій.

Соловій та її коханий, якого вона не показує у соцмережах (скриншот)

При цьому артистка проговорила, що її обранець - військовий.

"Тому я вважаю, що недоречно зараз заявляти про це. До того ж він військовослужбовець також. І нема чого говорити", - зазначила Христина.

Також співачка прокоментувала чутки про таємне весілля. Втім, чіткої відповіді вона так і не дала.

"Я ще сама про це не знаю. Ви про все дізнаєтесь. Я розкажу обов'язково. Ви думаєте, я не хочу розказати? Просто на все свій час", - сказала зірка.

За словами Соловій, саме у цих стосунках вона відчуває справжнє щастя. Раніше вона була коханою, але зараз ще й кохає сама.

"Оце жіноче щастя. Це про спільні інтереси, про повагу, про вміння захоплюватися одне одним, слухати, створювати щось разом, підтримувати одне одного, берегти оцей наш маленький затишний світ, який стає більшим", - резюмувала вона.