Вилетів за канати: як Вайлдер переміг Чісору в божевільному трилері з нокдаунами (відео)

Хаос із перших хвилин

Бій ледь не завершився скандальною дискваліфікацією вже у стартовому раунді. Після того як боксери зчепилися в жорсткому клінчі, на ринг несподівано вибіг член команди Чісори, намагаючись втрутитися в "боротьбу". Рефері проявив неабияку лояльність до господаря рингу, обмежившись лише попередженням.

Найдраматичніший момент стався у 8-му раунді. Вайлдер спіймав Чісору потужним контрхуком, після якого британський ветеран буквально вилетів за канати рингу.

Попри падіння та важкий стан, Дерек зумів повернутися і продовжити бій. У 11-му раунді Чісора знову опинився в нокдауні, але знову знайшов сили піднятися, відповівши американцю ударом після гонгу.

Суддівський вердикт та "пенсія" легенди

Попри те, що згідно зі статистикою Compubox Чісора перебив Вайлдера за кількістю точних влучань (143 проти 125), два нокдауни стали вирішальними. Судді віддали перемогу Вайлдеру роздільним рішенням: 115:111, 115:113 та 112:115.

Одразу після фінального гонгу Дерек Чісора підтвердив чутки про завершення виступів:

"Якщо бути гранично чесним, я втомився. Я не можу продовжувати. Іноді ви просто знаєте, що настав час. Так ось – час настав. У мене була офігенна кар'єра", - заявив британець.

Вайлдер повертається в гру

Ця перемога дозволила "Бронзовому бомбардувальнику" реанімувати кар'єру після серії невдач. На прес-конференції Деонтей підтвердив готовність до великих викликів, зокрема проти молодої зірки Мозеса Ітауми.

Крім того, Вайлдер залишається одним із головних претендентів на бій з Олександром Усиком у другій половині 2026 року. Команда українця раніше підтверджувала зацікавленість у поєдинку з американським нокаутером, якщо той пройде перевірку Чісорою.