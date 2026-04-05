Вылетел за канаты: как Уайлдер победил Чисору в сумасшедшем триллере с нокдаунами (видео)

Вечер бокса в Лондоне подарил фанатам один из самых брутальных поединков года в супертяжелом весе. 40-летний американец Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) и 42-летний британец Дерек Чисора (36-14, 23 КО) устроили бескомпромиссную рубку, судьба которой решилась лишь на последних минутах 12-раундового противостояния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Бой едва не завершился скандальной дисквалификацией уже в стартовом раунде. После того как боксеры сцепились в жестком клинче, на ринг неожиданно выбежал член команды Чисоры, пытаясь вмешаться в "борьбу". Рефери проявил незаурядную лояльность к хозяину ринга, ограничившись лишь предупреждением.
Самый драматичный момент произошел в 8-м раунде. Уайлдер поймал Чисору мощным контрхуком, после которого британский ветеран буквально вылетел за канаты ринга.
Deontay Wilder DROPPED Derek Chisora in round 8 pic.twitter.com/cMPgo8lIgC
- Source of Boxing (@Sourceofboxing) 4 апреля 2026 года
Несмотря на падение и тяжелое состояние, Дерек сумел вернуться и продолжить бой. В 11-м раунде Чисора снова оказался в нокдауне, но снова нашел силы подняться, ответив американцу ударом после гонга.
Несмотря на то, что согласно статистике Compubox Чисора перебил Уайлдера по количеству точных попаданий (143 против 125), два нокдауна стали решающими. Судьи отдали победу Уайлдеру раздельным решением: 115:111, 115:113 и 112:115.
Сразу после финального гонга Дерек Чисора подтвердил слухи о завершении выступлений:
"Если быть предельно честным, я устал. Я не могу продолжать. Иногда вы просто знаете, что пришло время. Так вот - время пришло. У меня была офигенная карьера", - заявил британец.
Эта победа позволила "Бронзовому бомбардировщику" реанимировать карьеру после серии неудач. На пресс-конференции Деонтей подтвердил готовность к большим вызовам, в частности против молодой звезды Мозеса Итаумы.
Кроме того, Уайлдер остается одним из главных претендентов на бой с Александром Усиком во второй половине 2026 года. Команда украинца ранее подтверждала заинтересованность в поединке с американским нокаутером, если тот пройдет проверку Чисорой.
