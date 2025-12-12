UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Відома українська акторка вперше стала мамою у 44 роки: зворушливе відео

Альона Алимова (фото: instagram.com/alymova_alyona)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка театру і кіно Альона Алимова, відома за роллю Катерини в скетчкомі "Коли ми вдома", оголосила в мережі радісну новину. Артистка вперше стала мамою.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Альона Алимова народила первістка

44-річна акторка опублікувала в мережі ролик, на якому показала, як займається йогою протягом усієї вагітності.

На відео можна побачити Алимову спочатку з маленьким акуратним животиком, а потім на останньому місяці вагітності. Завершує відео кадри з дівчинкою, яка вже робить свої перші кроки.

Коли знаменитість стала мамою - вона не уточнила. Але, судячи з ролика, можна припустити, що її доньці скоро виповниться рік.

Хто така Альона Алимова

Алимова народилася 1981 року в Маріуполі.

У дитинстві займалася музикою і танцями, розглядала медицину як майбутню професію, але згодом обрала мистецтво. Закінчила Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю "режисура кіно і телебачення".

У кіно почала зніматися з 2000 року. Першою помітною роллю стала роль Інги Самгіної в 90-серійному фільмі "Джамайка".

Однією з улюблених робіт актриса називає казкову стрічку "Прикольна казка" (2008), де виконала роль принцеси Нещасного королівства.

У 2009 році знялася в рекламі, присвяченій боротьбі зі СНІДом.

Широку популярність здобула завдяки ролі Катерини у скетчкомі "Коли ми вдома" (2014-2018).

Як режисерка відома за короткометражними стрічками "Лавсторі" та "Красива жінка" (2012), а також над музичними кліпами.

У 2019 році Алимова дебютувала на театральній сцені в антрепризі "Дівич-вечір".

Альона Алимова (фото: instagram.com/alymova_alyona)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуАкторка