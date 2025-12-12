Известная украинская актриса впервые стала мамой в 44 года: трогательное видео

Алена Алимова родила первенца

44-летняя актриса опубликовала в сети ролик, на котором показала, как занимается йогой на протяжении всей беременности.

На видео можно увидеть Алимову сначала с маленьким аккуратным животиком, а затем на последнем месяце беременности. Завершает видео кадры с девочкой, которая уже делает свои первые шаги.

Когда знаменитость стала мамой - она не уточнила. Но, судя по ролику, можно предположить, что ее дочери скоро исполнится годик.

Кто такая Алена Алимова

Алимова родилась в 1981 году в Мариуполе.

В детстве занималась музыкой и танцами, рассматривала медицину как будущую профессию, но впоследствии избрала искусство. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссура кино и телевидения".

В кино начала сниматься с 2000 года. Первой заметной ролью стала роль Инги Самгиной в 90-серийном фильме "Джамайка".

Одной из любимых работ актриса называет сказочную ленту "Прикольная сказка" (2008), где исполнила роль принцессы Несчастного королевства.

В 2009 году снялась в рекламе, посвященной борьбе со СПИДом.

Широкую известность получила благодаря роли Екатерины в скетчкоме "Коли ми вдома" (2014–2018).

Как режиссер известна по короткометражных лентах "Лавстори" и "Красивая женщина" (2012), а также над музыкальными клипами.

В 2019 году Алимова дебютировала на театральной сцене в антрепризе "Девичник".

Алена Алимова (фото: instagram.com/alymova_alyona)