Від Цимбалюка? Світлицька здивувала обручкою і презентом за десятки тисяч доларів

Обручка від Цимбалюка?

Ще у грудні минулого року Світлицька з’являлася у соцмережах без обручок на безіменному пальці. Але нині вона ніби навмисно демонструє на камеру прикраси, дуже схожі саме не на звичайні аксесуари, а символи заручин чи весілля.

Світлицька з обручкою (скриншот)

Можна помітити, що Олена майже не знімає прикраси. На безіменному пальці можна гарно роздивитися дві обручки - з камінчиком і "класичну".

Світлицька заінтригувала обручками на пальці (скриншот)

Чи дійсно це обручки і хто подарував їй акторці - невідомо. Але на тлі чуток про те, що Тарас і Олена приховують свій роман, такі натяки можуть бути початком "прогріву" до розсекречення стосунків.

Подарунок за десятки тисяч доларів

Окрім цього, у новому дописі в Instagram акторка виклала добірку "рандомних" фото, серед яких можна побачити цікавий кадр. Олена показала люксовий годинник у зеленій коробці Rolex з повним комплектом документів.

Світлицька похизувалася презентом (скриншот)

На фото добре видно два кольори металу, рифлений безель та чорний циферблат. За характеристиками модель нагадує Rolex Datejust (імовірний референс 126233).

Для таких годинників ціни стартують приблизно від 14 700 до 17 600 доларів, залежно від року, стану та модифікації. Тобто йдеться про дійсно недешевий презент.

Хто подарував Світлицькій такий годинник чи ж вона купила його сама - також невідомо. Втім, відомо, що сам Цимбалюк також є фаном люксових прикрас, зокрема і годинників від Rolex.

Так, ще влітку актор знімався в реаліті "Холостяк", а у перших випусках, які вийшли восени, на його руці помітили недешевий аксесуар.

Що відомо про годинник Цимбалюка (скриншот)

Блогер cats_and_watches писав в Threads, що Цимбалюк обрав Rolex GMT-Master II 126711CHNR, який називають Root Beer, за 18 150 євро.

Нагадаємо, ще навесні 2025 року, коли Світлицькій та Цимбалюку почали приписувати роман, акторка казала, що йдеться виключено про дружні стосунки.

"Ми дійсно багато часу проводили разом. Ми класно дружимо, ми класно спілкуємося. Ми знімали разом дуже багато відео. Ми багато подорожували разом. Ну звичайно, у нас є якісь теплі, близькі, дружні стосунки", - казала вона.