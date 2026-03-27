Від Італії до Ямайки: всі результати плей-офф кваліфікації ЧС-2026

09:15 27.03.2026 Пт
3 хв
Визначилися чотири пари фіналістів європейського відбору та дві – міжконтинентального
aimg Андрій Костенко
Збірна Польщі зіграє проти Швеції за путівку на Мундіаль (фото: x.com/LaczyNasPilka)

Кваліфікаційний раунд плей-офф до чемпіонату світу-2026 вийшов на фінішну пряму. За підсумками півфінальних поєдинків визначилися пари команд, які вже наступного вівторка розіграють останні путівки на світову першість.

Хто замість України

У фіналі шляху В, де виступала збірна України, зіграють команди Швеції та Польщі.

Скандинави обіграли підопічних Сергія Реброва (3:1), а національна команда Польщі здобула перемогу над Албанією з рахунком 2:1. Вирішальний поєдинок за вихід на Мундіаль пройде у шведському місті Сольна.

Розгром і серії пенальті

В інших європейських півфіналах статус фаворита підтвердила збірна Італії, яка у впевненому стилі здолала Північну Ірландію з рахунком 2:0. Ще більш переконливу перемогу здобула збірна Данії, яка на власному полі каменя на камені не залишила від оборони Північної Македонії, відвантаживши у ворота суперника чотири сухі м'ячі.

Мінімальну, але важливу звитягу оформила Туреччина, яка у важкому протистоянні здолала непоступливу Румунію з рахунком 1:0. Натомість справжній гольовий трилер розгорнувся у поєдинку між Словаччиною та Косовом. Команди продемонстрували надзвичайну результативність, забивши на двох сім голів. У цій відкритій грі сенсаційно тріумфували косовари, які вирвали перемогу 4:3.

В інших двох матчах 90 хвилин ігрового часу не вистачило для визначення сильнішого. Вельс та Боснія і Герцеговина розписали мирову (1:1), тож доля путівки до фіналу на зустріч з італійцями вирішувалася у "лотереї". Холоднокровнішими в серії пенальті виявилися боснійці, які реалізували чотири удари проти двох.

Схожий сценарій розіграли Чехія та Ірландія: після бойової нічиєї 2:2 у серії післяматчевих пенальті тріумфували чехи, вирвавши перемогу з рахунком 4:3.

Результати матчів європейської кваліфікації:

Шлях А

  • Італія – Північна Ірландія – 2:0
  • Уельс – Боснія і Герцеговина – 1:1, по пенальті – 2:4

Шлях В

  • Україна – Швеція – 1:3
  • Польща – Албанія – 2:1

Шлях С

  • Туреччина – Румунія – 1:0
  • Словаччина – Косово – 3:4

Шлях D

  • Данія – Північна Македонія – 4:0
  • Чехія – Ірландія – 2:2, по пенальті – 4:3

Пари фіналістів

  • Боснія і Герцеговина – Італія
  • Швеція – Польща
  • Косово – Туреччина
  • Чехія – Данія

Вирішальні поєдинки відбудуться у вівторок, 31 березня. Усі матчі розпочнуться одночасно о 21:45 за київським часом. Переможці цих зустрічей стануть останніми представниками Європи на Мундіалі.

Міжконтинентальний плей-офф

Паралельно з європейськими баталіями у ніч на 27 березня визначилися фіналісти міжконтинентального плей-офф.

Болівія перемогла Суринам (2:1) і тепер посперечається за путівку на ЧС з Іраком. Нова Каледонія поступилася Ямайці (0:1). У фіналі плей-офф Ямайка протистоятиме ДР Конго. Обидва фінали відбудуться 31 березня.

Раніше ми повідомили, що збірна Польщі готує натуралізацію українського вінгера Максима Хланя.

