"Ви ж не психіатри!": президент УЄФА зірвався через абсурдні рішення ВАР та незрозумілі правила

"Я цього не розумію": про трактування гри рукою

Чеферін не стримує емоцій, обговорюючи нинішній стан суддівства. Найбільше нарікань викликає інтерпретація гри рукою у штрафному майданчику.

"Навіть я вже цього не розумію. Вболівальники не можуть збагнути, чому в однакових ситуаціях приймаються різні рішення. Був це пенальті чи ні? Навмисна гра чи випадкова? Як суддя має це визначити? Ви ж не психіатри, щоб читати думки гравця", - обурився президент УЄФА.

Чеферін підкреслив, що правила мають бути прозорими, а не перетворюватися на предмет складних дискусій після кожного туру.

Паузи вбивають дух гри

Окрему увагу очільник УЄФА приділив тривалості переглядів епізодів. Він навів приклади з іспанської Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги, де паузи іноді затягуються на 10-15 хвилин.

На думку Чеферіна, це вбиває дух гри. Він наголосив, що головним на полі має залишатися арбітр, а системі ВАР варто втручатися лише у випадках очевидних та грубих помилок. При цьому перевірка моменту повинна бути максимально короткою, щоб не зупиняти темп поєдинку та не псувати враження від гри.

Шлях до виправлення ситуації

Президент УЄФА вважає, що найкращим виходом є суворе дотримання приписів Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), але з акцентом на спрощення трактувань.

"Футбол має залишатися зрозумілим для простого глядача, а не лише для експертів з відеоповторів", - наголосив він.