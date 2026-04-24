"Ви ж не психіатри!": президент УЄФА зірвався через абсурдні рішення ВАР та незрозумілі правила

Система відеоповторів ВАР, яка мала стати порятунком для футболу, дедалі частіше стає об'єктом жорсткої критики. Цього разу з відвертою заявою виступив президент УЄФА Александер Чеферін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словенське видання Sportklub.
Чеферін не стримує емоцій, обговорюючи нинішній стан суддівства. Найбільше нарікань викликає інтерпретація гри рукою у штрафному майданчику.
"Навіть я вже цього не розумію. Вболівальники не можуть збагнути, чому в однакових ситуаціях приймаються різні рішення. Був це пенальті чи ні? Навмисна гра чи випадкова? Як суддя має це визначити? Ви ж не психіатри, щоб читати думки гравця", - обурився президент УЄФА.
Чеферін підкреслив, що правила мають бути прозорими, а не перетворюватися на предмет складних дискусій після кожного туру.
Окрему увагу очільник УЄФА приділив тривалості переглядів епізодів. Він навів приклади з іспанської Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги, де паузи іноді затягуються на 10-15 хвилин.
На думку Чеферіна, це вбиває дух гри. Він наголосив, що головним на полі має залишатися арбітр, а системі ВАР варто втручатися лише у випадках очевидних та грубих помилок. При цьому перевірка моменту повинна бути максимально короткою, щоб не зупиняти темп поєдинку та не псувати враження від гри.
Президент УЄФА вважає, що найкращим виходом є суворе дотримання приписів Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), але з акцентом на спрощення трактувань.
"Футбол має залишатися зрозумілим для простого глядача, а не лише для експертів з відеоповторів", - наголосив він.
