Головна » Розваги » Спорт

"Ви ж не психіатри!": президент УЄФА зірвався через абсурдні рішення ВАР та незрозумілі правила

11:47 24.04.2026 Пт
Александер Чеферін висловив невдоволення суперечливими рішеннями суддів та занадто довгими паузами під час матчів
aimg Андрій Костенко
Александер Чеферін (фото: Getty Images)

Система відеоповторів ВАР, яка мала стати порятунком для футболу, дедалі частіше стає об'єктом жорсткої критики. Цього разу з відвертою заявою виступив президент УЄФА Александер Чеферін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словенське видання Sportklub.

"Я цього не розумію": про трактування гри рукою

Чеферін не стримує емоцій, обговорюючи нинішній стан суддівства. Найбільше нарікань викликає інтерпретація гри рукою у штрафному майданчику.

"Навіть я вже цього не розумію. Вболівальники не можуть збагнути, чому в однакових ситуаціях приймаються різні рішення. Був це пенальті чи ні? Навмисна гра чи випадкова? Як суддя має це визначити? Ви ж не психіатри, щоб читати думки гравця", - обурився президент УЄФА.

Чеферін підкреслив, що правила мають бути прозорими, а не перетворюватися на предмет складних дискусій після кожного туру.

Паузи вбивають дух гри

Окрему увагу очільник УЄФА приділив тривалості переглядів епізодів. Він навів приклади з іспанської Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги, де паузи іноді затягуються на 10-15 хвилин.

На думку Чеферіна, це вбиває дух гри. Він наголосив, що головним на полі має залишатися арбітр, а системі ВАР варто втручатися лише у випадках очевидних та грубих помилок. При цьому перевірка моменту повинна бути максимально короткою, щоб не зупиняти темп поєдинку та не псувати враження від гри.

Шлях до виправлення ситуації

Президент УЄФА вважає, що найкращим виходом є суворе дотримання приписів Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), але з акцентом на спрощення трактувань.

"Футбол має залишатися зрозумілим для простого глядача, а не лише для експертів з відеоповторів", - наголосив він.

Раніше ми розповіли, за що УЄФА жорстоко покарав "Шахтар" та виписав Турану персональні санкції.

