"Вы же не психиатры!": президент УЕФА сорвался из-за абсурдных решений ВАР и непонятных правил

Система видеоповторов ВАР, которая должна была стать спасением для футбола, все чаще становится объектом жесткой критики. На этот раз с откровенным заявлением выступил президент УЕФА Александр Чеферин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенское издание Sportklub .

"Я этого не понимаю": о трактовке игры рукой

Чеферин не сдерживает эмоций, обсуждая нынешнее состояние судейства. Больше всего нареканий вызывает интерпретация игры рукой в штрафной площадке.

"Даже я уже этого не понимаю. Болельщики не могут понять, почему в одинаковых ситуациях принимаются разные решения. Был это пенальти или нет? Умышленная игра или случайная? Как судья должен это определить? Вы же не психиатры, чтобы читать мысли игрока", - возмутился президент УЕФА.

Чеферин подчеркнул, что правила должны быть прозрачными, а не превращаться в предмет сложных дискуссий после каждого тура.

Паузы убивают дух игры

Отдельное внимание глава УЕФА уделил продолжительности просмотров эпизодов. Он привел примеры из испанской Ла Лиги и английской Премьер-лиги, где паузы иногда затягиваются на 10-15 минут.

По мнению Чеферина, это убивает дух игры. Он отметил, что главным на поле должен оставаться арбитр, а системе ВАР стоит вмешиваться только в случаях очевидных и грубых ошибок. При этом проверка момента должна быть максимально короткой, чтобы не останавливать темп поединка и не портить впечатление от игры.

Путь к исправлению ситуации

Президент УЕФА считает, что лучшим выходом является строгое соблюдение предписаний Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), но с акцентом на упрощение трактовок.

"Футбол должен оставаться понятным для простого зрителя, а не только для экспертов по видеоповторам", - подчеркнул он.