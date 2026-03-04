UA

Вечір боксу від Усика: дебют Хижняка, титульний бій Лапіна та вихід молодих українських зірок

23:47 04.03.2026 Ср
2 хв
У програмі шоу – 10 поєдинків
aimg Андрій Костенко
Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк дебютує на профі-рингу (фото: Getty Images)

Промоутерська компанія чемпіона світу Олександра Усика повертається з великим боксерським шоу. У програмі вечора – декілька гучних подій.

Довгоочікуваний дебют Хижняка

Турнір відбудеться 21 березня та пройде в готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом).

Центральною подією вечора стане перший крок у професійному боксі тріумфатора Олімпійських ігор Олександра Хижняка. Після років домінування в аматорах, один із найтехнічніших боксерів України офіційно розпочинає шлях до світових титулів.

Також у мейн-івенті виступить непереможений Даніель Лапін. Володар титулів WBO International, WBA Intercontinental та IBF Intercontinental проведе рейтинговий поєдинок у напівважкій вазі.

Повний кард вечора

Загалом програма турніру налічує 10 професійних боїв.

Окрім хедлайнерів, на ринг вийдуть перспективні представники нової хвилі українського боксу: Кіра Макогоненко, Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Дмитро Ловчинський та Микола Лактіонов.

Очікується, що захід відвідає особисто Олександр Усик.

Турнір має важливу гуманітарну складову: 100% коштів від продажу квитків будуть спрямовані до благодійного фонду Usyk Foundation для допомоги постраждалим від війни та підтримки ЗСУ.

Коли шоу та де дивитися

Початок шоу заплановано 21 березня о 17:30.

Для українських глядачів подію покаже "Суспільне Спорт", а міжнародна аудиторія зможе спостерігати за боями на платформі DAZN.

Раніше Усик розповів, чому погодився на бій з "Королем кікбоксингу".

