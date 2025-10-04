Вася Харізма видав таємниці зіркової дружби і висловився про Усика

Український блогер Вася Харізма, який став відомим завдяки своїм жартівливим голосовим повідомленням в Instagram, розповів про неочікувані реакції зірок та зізнався, з ким із них встиг потоваришувати.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав за лаштунками зйомок розважального шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.
Вася не обмежується українськими знаменитостями - хлопець пише і світовим зіркам. І, як виявилося, іноді отримує відповідь.
"Багато хто відповідає на мої голосові повідомлення. Наприклад: Степан Гіга, і Павло Зібров, Надя Дорофеєва, Дмитро Поворознюк. Але найбільше я здивувався, що мені відповіли Віктор Ющенко, Борис Джонсон і Олександр Усик", - розповів він.
За його словами, реакція Бориса Джонсона була "дуже класною", коли колишньому прем’єру Британії увімкнули пісню проекту Musli UA, зроблену з голосового Васі.
А от Усик не лише відповів, а й додав відео блогера собі у сторіз і навіть підписався на нього в Instagram.
"Зараз (Усик) дивиться сторіз, інколи навіть лайкає! Не описати словами, як мені приємно", - зізнається гуморист.
Вася каже, що таких людей, кому б він боявся чи не наважився написати, немає. Щодо цього він без комплексів. Але бувають і не дуже вдалі ситуації.
"Я пам’ятаю, що записав голосове повідомлення Оксані Марченко, вона переглянула й заблокувала мене. А ще є Мунтян, проповідник. Я йому записував голосове, виклав відео цього у TikTok. А трішки згодом побачив, що його видалив сам додаток. Біля причини було написано: "Поскаржився Володимир Мунтян", - згадує він.
Але позитивні кейси у Васі Харізми все одно переважають. З деякими знаменитостями взагалі зароджується дружба.
"Намагаюся з усіма бути в добрих стосунках, бо я не є конфліктною людиною. Сварки та скандали заради хайпу - це не про мене. Найбільше дружу, звісно, з коміками. Наприклад, Володимиром Шумком, "Левами на Джипі", хлопцями з "Ліги Сміху", - розповів Вася.
А ще близько спілкується з ведучою Лесею Нікітюк, співаком Степаном Гігою та гуртом "100лиця".
Вас може зацікавити
Даніель Салем зізнався, чи пішов би від жінки, якби вона погладшала
Tayanna показала єдиного сина від російського продюсера
Ірена Карпа висловилася про романи з жінками