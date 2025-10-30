Вашеро увійшов в історію "Мастерсів": обійшов Федерера та Алькараса за відсотком перемог

Переможець турніру ATP 1000 у Шанхаї Валентен Вашеро вийшов на третє місце в історії за відсотком перемог на турнірах серії “Мастерс”. Монегаск поступається лише двом суперникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaAce .

Вражаюча статистика Вашеро

Як повідомляє , після перемоги над своїм двоюрідним братом Артуром Ріндеркнешем Вашеро продовжив безпрограшну серію на турнірах ATP 1000.

Він здобув 11 перемог при лише трьох поразках на цьому рівні, обігравши серед інших представників топ-10 рейтингу ATP - Хольгера Руне та Новака Джоковича.

Завдяки цим результатам 22-річний тенісист має 78,6% перемог на “Мастерсах”. Це третій показник в історії після Рафаеля Надаля (82%) та Новака Джоковича (81,5%).

Вашеро випереджає таких легенд, як Роджер Федерер (77,9%) та Карлос Алькарас (77,8%).

Топ-5 тенісистів за відсотком перемог на турнірах ATP 1000

Рафаель Надаль (Іспанія) - 82% Новак Джокович (Сербія) - 81,5% Валентен Вашеро (Монако) - 78,6% Роджер Федерер (Швейцарія) - 77,9% Карлос Алькарас (Іспанія) - 77,8%

Рівень легенд

Окрім цього, Вашеро повторив унікальне досягнення аргентинця Давіда Налбандяна - став лише другим гравцем в історії, який, не входячи до топ-20 світового рейтингу, здобув 10 поспіль перемог на “Мастерсах”.

У наступному раунді монегаск зіграє проти британця Кемерона Норрі, який у стартовому колі “Мастерса” в Парижі сенсаційно обіграв першу ракетку світу Карлоса Алькараса.