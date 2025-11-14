"Вартові Різдва": в український прокат вийшов святковий фентезі-фільм про віру в диво

Свято, що зникло

У центрі сюжету - троє легендарних чарівників: Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) та Дух Зими (Станіслав Боклан).

Вони зустрічаються напередодні свята, щоб вирішити, хто з них головний охоронець Різдва.

Але все змінюється, коли випадкове бажання маленької дівчинки Віри (Аріна Трегуб) стирає саме свято з пам’яті людей.

Без Різдва світ втрачає магію, а чарівники - свої сили. І щоб повернути диво, вони мають об’єднатися та відновити віру людей у добро.

Команда фільму

Режисером стрічки став Олександр Кірієнко, продюсерами - Тетяна Шуліка та Анна Гончар, співпродюсери - Олексій Лимаренко і Андрій Ногін.

Сценарій написали Тетяна Шуліка й Тамара Грантовська, оператор-постановник - Володимир Шкляревський.

Прем’єрний показ відбувся у київському кінотеатрі "Планета Кіно" в ТРЦ Blockbuster Mall, де актори поділилися своїми враженнями.

"Це фільм, який хочеться дивитися з рідними"

“Це точно фільм, який хочеться переглядати з рідними, особливо коли так не вистачає світла й тепла в усіх сенсах. Я вдячний за можливість втілити свого супергероя на екранах, яким для мене завжди був Святий Миколай", - прокоментував Іван Бліндар, виконавець ролі Святого Миколая.

Кадр з фільму "Вартові Різдва"

8-річна акторка Аріна Трегуб, яка зіграла головну роль дівчинки Віри, поділилася, що її героїня стала символом усіх українських дітей, які чекають дива навіть у непрості часи.

"Дівчинка Віра, яку я зіграла, дуже мрійлива та особлива. Вона є уособленням всіх маленьких українців, які проживають своє дитинство тут, в часи війни. Тож ми з командою хотіли подарувати всім-всім - і дорослим, і малим - частинку свята та віри в диво. Приходьте в кіно!", - сказала юна акторка.

Кадр з фільму "Вартові Різдва"