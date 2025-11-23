ua en ru
Ванат забив за "Жирону": команда українців не втримала перемогу (відео)

Неділя 23 листопада 2025 19:33
UA EN RU
Ванат забив за "Жирону": команда українців не втримала перемогу (відео) Фото: Владислав Ванат присвятив гол травмованому одноклубнику – Порту (x.com/GironaFC)
Автор: Андрій Костенко

Іспанська "Жирона", у складі якої виступають троє вітчизняних легіонерів, провела черговий матч у Ла Лізі. В 13-му турі каталонці на виїзді грали з "Бетісом".

Як завершилась зустріч та як провели матч вітчизняні легіонери – розповідає РБК-Україна.

Іспанія, Ла Ліга, 13-й тур

"Бетіс" – "Жирона" – 1:1

Голи: Дієго Гомес, 75 – Ванат, 20

Вилучення: Антоні (Б), 90+1 (пряма червона)

Український тандем у старті

В основі "Жирони" на гру вийшли двоє українців – нападник Владислав Ванат і вінгер Віктор Циганкова. Резервний воротар каталонців Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних.

"Жирона" в чемпіонаті Іспанії намагається відійти від провального старту сезону й вибратися із зони вильоту.

Як розвивався матч

Українці активно включилися в гру з перших хвилин. Уже на старті поєдинку Циганков створив момент, але його удар заблокували. А от Ванат реалізував свою нагоду бездоганно: на 20-й хвилині після прострілу Хіля він першим дотиком пробив у порожні ворота – 1:0 на користь "Жирони".

Каталонці могли подвоїти перевагу, коли Циганков вдруге отримав шанс відзначитися, однак воротар "Бетіса" Вальєс здійснив ефектний сейв.

Після перерви ініціатива перейшла до господарів, які посилили гру виходом Іско. Саме він подав кутовий, після якого Гомес зрівняв рахунок.

У другому таймі тренер "Жирони" зняв обох українців: Циганкова на 66-й хвилині, Ваната – на 82-й. Без них каталонці не зуміли вирвати перемогу, незважаючи на те, що останні декілька хвилин мали чисельну перевагу після вилучення нападника "Бетіса" Антоні.

Нічия не дозволила каталонцям залишити зону вильоту. "Жирона" має 11 очок і перебуває на 18-му місці, поступаючись "Осасуні" за додатковими показниками.

Внесок українців

Для Ваната забитий м'яч став четвертим у сезоні та третім у Ла Лізі. Він ділить звання найкращого бомбардира команди зі Стуані.

Циганков, який повернувся у гру після жовтневого ушкодження, поки набирає свою найкращу форму. На його рахунку в сезоні - два голи та асист.

