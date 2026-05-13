Вагітна Соломія Вітвіцька розсекретила стать дитини: зворушливе відео

Соломія Вітвіцька розкрила стать дитини

Телеведуча вирішила не влаштовувала гучну вечірку гендер-паті, а дізнатися про стать дитини прямо на роботі з колегами. Для цього вона підготувала невеликий фуршет та торт із начинкою, завдяки якому і стане відомо, хто народиться у Вітвіцької.

"Попри тривоги, ми все одно сьогодні збираємося дізнатися, хто це - хлопчик чи дівчинка", - зазначила Вітвіцька на відео.

Соломія наголосила, що вона і всі її знайомі та друзі були впевнені, що телеведуча стане мамою дівчинки. Тим паче, що у неї багато похресниць-дівчат.

"Для дівчинки ми вже маємо ім’я, а от з хлопчиком буде набагато складніше", - сказала вона.

Потім телеведуча розрізала торт та показала блакитну начинку. Таким чином у неї народиться хлопчик.

На новину в коментарях уже встиг відреагувати її наречений та військовий Олексій Ситайло.

"Юху! Дякую, кохана!" - лаконічно написав він.

Що відомо про особисте життя Вітвіцької

З 2024 року Соломія Вітвіцька перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом. До повномасштабної війни він очолював районний суд на Сумщині, а після вторгнення долучився до лав ЗСУ.

Пара знала одне одного й раніше, адже час від часу бачилася у спільних компаніях, однак по-справжньому зблизилася вже під час великої війни.

14 лютого 2025 року, під час відпочинку в Буковелі, Олексій зробив телеведучій пропозицію.

26 квітня 2026 року Вітвіцька повідомила, що чекає на первістка.

Телеведуча зізналася, що новина про вагітність стала для неї несподіванкою. Про це вона дізналася вже на другому місяці, адже спершу пояснювала зміни в самопочутті відновленням після операції.

За словами Соломії, найважчим етапом був токсикоз, однак зараз вона почувається значно краще. Вона також наголосила, що спокійно ставиться до вагітності, навіть попри те, що вперше стане мамою у 45 років.

Також ведуча розповіла, що про майбутнє поповнення вони з нареченим фактично дізналися одночасно. Олексій припускав це раніше, але підтвердження все одно стало сюрпризом для обох.

Соломія Вітвіцька та її наречений Олексій Ситайло (колаж: РБК-Україна)